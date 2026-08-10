Muse Glimmer : l’IA open source de Meta à 30 milliards de paramètres… capable de tourner sur un seul PC !

Meta revient en force sur le terrain des modèles d’intelligence artificielle ouverts. Le groupe dirigé mar Mark Zuckerberg dévoile Muse Glimmer, un modèle de 30 milliards de paramètres suffisamment compact pour fonctionner localement sur un ordinateur équipé d’un seul GPU. Ce nouveau modèle – clairement orienté « agent IA personnalisé » – est disponible gratuitement via Hugging Face.

Une version allégée de Muse Spark 1.2 pensée pour fonctionner en local

Muse Glimmer dérive de Muse Spark 1.2 par un procédé de distillation permettant de transférer une partie des capacités d’un modèle beaucoup plus imposant vers une architecture moins gourmande. Il prolonge ainsi la nouvelle famille Muse qui a remplacé Llama chez Meta.

Le modèle cible notamment la gestion de fichiers, la programmation locale, la planification et l’utilisation autonome d’outils. Il prend en charge le raisonnement en plusieurs étapes, sait reprendre une tâche après l’échec d’un appel d’outil et accepte simultanément du texte et des images. Meta annonce également un entraînement couvrant plus de 100 langues.

Meta veut remettre l’IA ouverte au cœur de sa stratégie

Cette approche rapproche Muse Glimmer de Gemma 4 de Google, également conçu pour l’IA locale, mais aussi des modèles ouverts gpt-oss d’OpenAI et de DeepSeek-V4.

Mark Zuckerberg défend cette orientation en estimant qu’« au lieu de centraliser la superintelligence, nous devrions la distribuer largement et donner à chacun la possibilité de la diriger ».

Un agent personnel sans dépendance permanente au cloud

Meta prévoit également des intégrations optimisées avec llama.cpp afin de simplifier son exécution sur du matériel grand public. Le fonctionnement local réduit la dépendance aux serveurs distants, améliore potentiellement la confidentialité et évite certains coûts d’API.

Muse Glimmer marque ainsi un retour stratégique vers l’ouverture pour Meta. Plutôt que de réserver ses modèles les plus utiles aux seuls data centers, le géant américain veut désormais installer des agents performants directement sur les ordinateurs des utilisateurs et des développeurs.