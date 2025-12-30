Meta rachète Manus, une start-up IA, pour plus de 2 milliards de dollars

Meta poursuit ses achats stratégiques en acquérant Manus, une start-up proposant des agents d’intelligence artificielle polyvalents qui est basée à Singapour. Le montant de la transaction dépasse les 2 milliards de dollars selon plusieurs médias américains, une somme que la start-up espérait justement atteindre lors d’une levée de fonds avant d’être approchée par le géant des réseaux sociaux.

Meta met la main sur Manus

Fondée initialement en Chine avant de déménager son siège à Singapour en juin dernier, Manus s’est distinguée en lançant son premier agent généraliste plus tôt cette année. Cette technologie permet d’automatiser des opérations sophistiquées comme l’étude de marché, le développement informatique et l’analyse de données. La start-up IA revendique des performances supérieures à celles de l’agent « Recherche approfondie » d’OpenAI sur ChatGPT.

L’adoption a été fulgurante : huit mois seulement après son lancement, Manus affichait déjà un chiffre d’affaires annualisé moyen supérieur à 100 millions de dollars, avec un taux dépassant les 125 millions. À ce jour, Manus affirme avoir traité plus de 147 000 milliards de tokens de données et pris en charge plus de 80 millions d’ordinateurs virtuels via ses offres gratuites et payantes.

Pour Meta, cette opération vise à intégrer une automatisation avancée dans ses produits grand public et professionnels, notamment son assistant Meta AI. « Manus répond déjà aux besoins quotidiens de millions d’utilisateurs et d’entreprises dans le monde. Nous prévoyons d’étendre ce service à beaucoup d’autres entreprises », a déclaré le groupe dans un communiqué.

Xiao Hong, patron de Manus, assure que cette fusion offre une fondation plus durable sans altérer le fonctionnement ou la prise de décision de sa société. Les deux firmes confirment que le service d’abonnement actuel continuera de fonctionner sans interruption. Les employés de Manus rejoindront les équipes de Meta, s’inscrivant dans une stratégie agressive de recrutement de talents face à des rivaux comme Google et OpenAI.

Une stratégie d’expansion agressive dans l’IA

Cette acquisition s’insère dans une série d’investissements massifs orchestrés par Meta pour renforcer son écosystème, incluant le développement de ses modèles open source Llama. Récemment, l’entreprise a investi 14,3 milliards de dollars dans Scale AI en juin, intégrant son fondateur Alexandr Wang à son équipe de direction pour l’intelligence artificielle. Aussi, la société de Mark Zuckerberg a racheté la start-up Limitless plus tôt ce mois-ci pour développer sa division d’appareils connectés.

Manus, née du giron de la start-up chinoise Butterfly Effect (Monica.Im), avait déjà attiré l’attention de Microsoft qui a testé ses outils sur Windows 11 en octobre pour la création de sites Web. L’entreprise avait également noué un partenariat stratégique avec l’équipe Qwen AI du chinois Alibaba en mars, témoignant de ses liens historiques avec la tech chinoise avant son expansion internationale.