TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Hors-Sujet Meta rachète Limitless et met fin au service en Europe : l’IA sous pression réglementaire
Hors-Sujet

Meta rachète Limitless et met fin au service en Europe : l’IA sous pression réglementaire

8 Déc. 2025 • 9:45
0

Meta poursuit sa stratégie (ultra) offensive dans l’intelligence artificielle avec le rachat de Limitless (ex-Rewind), une start-up spécialisée dans l’enregistrement et l’indexation intelligente des conversations et des données personnelles, et qui avait récemment commercialisée un accessoire d’IA baptisé le Pendant. A peine l’opération finalisée, le groupe américain annonce l’arrêt immédiat du service de Limitless sur l’ensemble du territoire européen, ce qui est pour le moins un signal fort des tensions croissantes entre Meta et les cadres règlementaires mis en place en  Europe (DSA, DMA, RGPD)

Un rachat stratégique au cœur de la mémoire numérique

Limitless s’est fait connaître grâce à ses solutions capables de capturer automatiquement des échanges audio, des réunions et des notes personnelles pour en faire une mémoire numérique consultable via l’IA. Une technologie jugée précieuse pour Meta, qui entend l’intégrer à ses futurs produits d’intelligence artificielle, notamment autour de ses assistants et de la réalité augmentée.

Limitless Pendant

Selon Meta, cette acquisition vise à « accélérer le développement d’outils d’IA plus personnels et contextuels », une déclaration qui confirme l’ambition du groupe de devenir un acteur central de l’IA générative du quotidien.

L’Europe, victime collatérale des contraintes réglementaires

Dans la foulée du rachat, Meta a confirmé la fermeture du service Limitless en Europe (mais aussi au Royaume-Uni, au Brésil et en Chine). En cause, l’incompatibilité du modèle de collecte et d’enregistrement permanent des données avec le RGPD et les règles européennes sur la protection de la vie privée. Cette décision suscite déjà l’incompréhension de nombreux utilisateurs professionnels européens.

Ce retrait illustre une nouvelle fois le fossé qui se creuse entre les géants américains de la tech et l’Europe en matière de régulation. Tandis que Meta renforce son arsenal technologique aux États-Unis, le continent européen risque, lui, de voir lui échapper certaines innovations de rupture, au nom d’un équilibre de plus en plus fragile entre progrès technologique  et protection des données personnelles.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Meta AI Logo Logiciels

Meta déploie enfin Meta AI en Europe, mais seulement en mode textuel

Meta Facebook Logos Internet

IA : Meta refuse de signer le code de bonne conduite de l’Europe

commission_europeenne Hors-Sujet

L’Europe lance une enquête antitrust sur l’exclusivité de Meta AI dans WhatsApp

Meta Vibes Applications

Meta lance Vibes en Europe, son flux de vidéos générées par IA

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

bons plans de Noel

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 7 décembre (livraison avant Noël)

7 Déc. 2025 • 21:24
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

camera solaire eufyCam S4 avec panneau solaire Tests

[Test] Caméra extérieure solaire eufyCam S4 : la 4K qui voit tout en 360°

7 Déc. 2025 • 19:05
7
Mark Zuckerberg Lunettes Connectees Realite Augmentee Orion

Meta reporte ses lunettes de réalité mixte à 2027

7 Déc. 2025 • 8:34
0 Matériel

Meta a décidé de reporter à 2027 le lancement de ses nouvelles lunettes de réalité mixte qui ont pour nom de code...

Aura Waldenfibre 8gb

Offres fibre jusqu’à 8 Gb/s : quelles sont les 7 box compatibles ?

5 Déc. 2025 • 23:07
0 Internet

La fibre à 8 Gb/s s’installe progressivement dans le paysage des box internet en France avec déjà 10 millions de...

Star Wars Luke Skywalker Princesse Leia Han Solo

Star Wars : la version originale de 1977 va ressortir au cinéma en 2027

5 Déc. 2025 • 22:42
2 Geekeries

Disney et Lucasfilm ont confirmé le retour au cinéma de la version originale de Star Wars, épisode IV : Un nouvel espoir, tel...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Formule 1 : Apple TV lève le voile sur l’interface dédiée à la F1

Formule 1 : Apple TV lève le voile sur l’interface dédiée à la F1

8 Dec. 2025 • 9:45

image de l'article [#BonPlan] Les promos High-Tech du 7 décembre (livraison avant Noël)

[#BonPlan] Les promos High-Tech du 7 décembre (livraison avant Noël)

7 Dec. 2025 • 21:27

image de l'article Apple en retard sur l’IA : les fabricant chinois courtisent les utilisateurs d’iPhone

Apple en retard sur l’IA : les fabricant chinois courtisent les utilisateurs d’iPhone

7 Dec. 2025 • 8:00

image de l'article Johny Srouji, responsable d’Apple Silicon, envisage de démissionner

Johny Srouji, responsable d’Apple Silicon, envisage de démissionner

6 Dec. 2025 • 20:26

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site