Meta rachète Limitless et met fin au service en Europe : l’IA sous pression réglementaire

Meta poursuit sa stratégie (ultra) offensive dans l’intelligence artificielle avec le rachat de Limitless (ex-Rewind), une start-up spécialisée dans l’enregistrement et l’indexation intelligente des conversations et des données personnelles, et qui avait récemment commercialisée un accessoire d’IA baptisé le Pendant. A peine l’opération finalisée, le groupe américain annonce l’arrêt immédiat du service de Limitless sur l’ensemble du territoire européen, ce qui est pour le moins un signal fort des tensions croissantes entre Meta et les cadres règlementaires mis en place en Europe (DSA, DMA, RGPD)

Un rachat stratégique au cœur de la mémoire numérique

Limitless s’est fait connaître grâce à ses solutions capables de capturer automatiquement des échanges audio, des réunions et des notes personnelles pour en faire une mémoire numérique consultable via l’IA. Une technologie jugée précieuse pour Meta, qui entend l’intégrer à ses futurs produits d’intelligence artificielle, notamment autour de ses assistants et de la réalité augmentée.

Selon Meta, cette acquisition vise à « accélérer le développement d’outils d’IA plus personnels et contextuels », une déclaration qui confirme l’ambition du groupe de devenir un acteur central de l’IA générative du quotidien.

L’Europe, victime collatérale des contraintes réglementaires

Dans la foulée du rachat, Meta a confirmé la fermeture du service Limitless en Europe (mais aussi au Royaume-Uni, au Brésil et en Chine). En cause, l’incompatibilité du modèle de collecte et d’enregistrement permanent des données avec le RGPD et les règles européennes sur la protection de la vie privée. Cette décision suscite déjà l’incompréhension de nombreux utilisateurs professionnels européens.

Ce retrait illustre une nouvelle fois le fossé qui se creuse entre les géants américains de la tech et l’Europe en matière de régulation. Tandis que Meta renforce son arsenal technologique aux États-Unis, le continent européen risque, lui, de voir lui échapper certaines innovations de rupture, au nom d’un équilibre de plus en plus fragile entre progrès technologique et protection des données personnelles.