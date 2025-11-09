TENDANCES
KultureGeek Apps Mobiles et Tablettes Meta lance Vibes en Europe, son flux de vidéos générées par IA
Apps Mobiles et Tablettes

Meta lance Vibes en Europe, son flux de vidéos générées par IA

9 Nov. 2025 • 8:40
0

Après les États-Unis en septembre, Meta annonce le lancement européen de Vibes. Les vidéos générées par intelligence artificielle sont de la partie, à l’instar de Sora.

Meta Vibes

Vibes pour générer des vidéos par IA

Au cœur de l’application Meta AI se trouve Vibes, un flux entièrement dédié aux contenus générés par IA. Les utilisateurs peuvent y explorer des vidéos créées par d’autres qui sont personnalisées au fil du temps en fonction de leurs centres d’intérêt. Fort de plus de 20 milliards d’images déjà générées par ses outils, Meta mise sur la viralité et la simplicité pour encourager la création.

La plateforme place la production de contenu au centre de l’expérience. Les utilisateurs sont invités à créer leurs propres vidéos à l’aide de suggestions ou à s’approprier le contenu existant. L’application a été conçue pour être un outil de création social.

L’aspect le plus distinctif de Vibes est sa dimension collaborative. Plutôt que de créer seul, l’utilisateur est encouragé à remixer les vidéos partagées par d’autres en ajoutant de nouveaux visuels, de la musique ou en modifiant les styles. Cette approche a déjà fait ses preuves aux États-Unis où la création de contenu dans l’application a été multipliée par 10 depuis son lancement selon Meta.

Toutes les créations peuvent être publiées directement sur le flux Vibes, mais aussi être partagées instantanément sur les plateformes de Meta. Il est ainsi possible de poster simultanément ses vidéos sur les stories et les Reels d’Instagram ou de Facebook, amplifiant la portée de ce nouvel outil.

