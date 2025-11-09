Meta lance Vibes en Europe, son flux de vidéos générées par IA

Après les États-Unis en septembre, Meta annonce le lancement européen de Vibes. Les vidéos générées par intelligence artificielle sont de la partie, à l’instar de Sora.
Au cœur de l’application Meta AI se trouve Vibes, un flux entièrement dédié aux contenus générés par IA. Les utilisateurs peuvent y explorer des vidéos créées par d’autres qui sont personnalisées au fil du temps en fonction de leurs centres d’intérêt. Fort de plus de 20 milliards d’images déjà générées par ses outils, Meta mise sur la viralité et la simplicité pour encourager la création.
La plateforme place la production de contenu au centre de l’expérience. Les utilisateurs sont invités à créer leurs propres vidéos à l’aide de suggestions ou à s’approprier le contenu existant. L’application a été conçue pour être un outil de création social.
L’aspect le plus distinctif de Vibes est sa dimension collaborative. Plutôt que de créer seul, l’utilisateur est encouragé à remixer les vidéos partagées par d’autres en ajoutant de nouveaux visuels, de la musique ou en modifiant les styles. Cette approche a déjà fait ses preuves aux États-Unis où la création de contenu dans l’application a été multipliée par 10 depuis son lancement selon Meta.
Toutes les créations peuvent être publiées directement sur le flux Vibes, mais aussi être partagées instantanément sur les plateformes de Meta. Il est ainsi possible de poster simultanément ses vidéos sur les stories et les Reels d’Instagram ou de Facebook, amplifiant la portée de ce nouvel outil.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Entre box opérateur, Smart TV et clés HDMI, l’usage du streaming 4K explose. Les plateformes se multiplient, les formats vidéo...
Le géant chinois de la fast-fashion Shein a évité de justesse une suspension de ses activités en France en purgeant son site...
De nombreux utilisateurs ont cru à une panne majeure de YouTube en découvrant une page blanche à la place de leurs contenus...
Free Mobile a passé un cap : il devient l’opérateur avec le plus d’antennes 3G. Il dépasse ainsi Orange, SFR et Bouygues...
Amazon a annoncé le lancement de Kindle Translate, un nouveau service de traduction par intelligence artificielle destiné aux auteurs...
9 Nov. 2025 • 9:10
9 Nov. 2025 • 8:06
7 Nov. 2025 • 21:22
7 Nov. 2025 • 19:23