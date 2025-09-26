Meta lance « Vibes », un nouveau flux de vidéos générées par IA

Meta a le chic pour sortir des nouveautés que personne n’avait demandé : la firme dirigée par Mark Zuckerberg a lancé il y a quelques heures Vibes, un fil intégré à l’application Meta AI et au site meta.ai, entièrement consacré aux vidéos courtes générées par intelligence artificielle. Le principe rappelle TikTok ou Instagram Reels, mais avec une différence majeure : chaque séquence est le produit d’une IA générative.

Un « TikTok » de l’IA ?

Dans la vidéo d’annonce partagée par Mark Zuckerberg, plusieurs exemples ont été dévoilés : des créatures laineuses sautant de cube en cube, un chat pétrissant de la pâte ou encore une Égyptienne antique prenant un selfie face aux pyramides. Ces contenus illustrent l’éventail « esthétique » de Vibes, entre contenus décalés humoristiques ou parfois surréalistes. Les utilisateurs pourront soit créer une vidéo de zéro, soit remixer un contenu existant en y ajoutant images, musique ou effets de style. Les vidéos seront partageables sur le flux Vibes, en messages privés ou directement sur Instagram et Facebook Stories. Meta a confirmé des partenariats avec Midjourney et Black Forest Labs pour cette première version, en attendant l’arrivée de ses propres modèles génératifs.

C’est peu dire que la réception de cette nouveauté est mitigée : nombre de commentaires dénoncent l’arrivée prochaine d’une vague de contenus artificiels alors même que ce type de production est déjà très (trop) présent sur les réseaux sociaux.