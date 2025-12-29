TENDANCES
Actualité Mobiles et Tablettes

OnePlus confirme une énorme batterie de 9 000 mAh pour ses smartphones Turbo 6

29 Déc. 2025 • 20:56
OnePlus a dévoilé un aperçu sur sa nouvelle gamme de smartphones dédiés au gaming, les Turbo 6 et 6V, confirmant l’intégration d’une batterie à la capacité impressionnante de 9 000 mAh. Prévus pour un lancement le 8 janvier en Chine, ces appareils misent sur une autonomie hors normes et des performances de pointe pour séduire les joueurs mobiles.

OnePlus Turbo 6

Une grosse batterie de 9 000 mAh dans un smartphone

La gamme se compose de deux modèles distincts : le OnePlus Turbo 6 et le Turbo 6V. Dans une vidéo publiée sur Weibo, la marque décrit une esthétique travaillée avec un « design ultra-mince en forme de cube » et des coins très arrondis pour assurer une excellente prise en main, quelle que soit l’orientation du téléphone. Le modèle standard arbore une disposition avec trois capteurs photo qui se veut similaire au OnePlus 15, mais avec des ajustements subtils.

Trois coloris seront proposés au lancement : noir, vert et argent. La version argentée se distingue par un motif holographique spécial le long des bordures, ajoutant une touche visuelle unique. OnePlus évoque également une texture « ultra-transparente » et un jeu de lumière sur la coque arrière pour renforcer l’identité esthétique de cette série.

Sous le capot, la puissance est assurée par le processeur Snapdragon 8s Gen 4. OnePlus a également laissé entendre la présence d’un écran à taux de rafraîchissement élevé, probablement une dalle 165 Hz identique à celle des OnePlus 15 et 15R, ainsi qu’une résistance à l’eau et à la poussière.

Ces spécifications techniques, couplées à l’énorme batterie de 9 000 mAh (qui devrait équiper les deux versions selon les rumeurs), positionnent ces smartphones comme étant très intéressants pour les joueurs mobiles. Si la date de sortie chinoise est fixée au 8 janvier, les détails concernant une éventuelle disponibilité internationale ou un changement de nom pour d’autres pays restent pour l’instant inconnus.

