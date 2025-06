Meta injecterait plus de 10 milliards de dollars dans Scale AI, une startup qui améliore les données pour l’entrainement des modèles d’IA

Malgré les pertes colossales de sa division IA, Meta serait en pourparlers avancés pour investir plus de 10 milliards de dollars dans Scale AI, ce qui représenterait le plus grand investissement externe dans l’intelligence artificielle de l’histoire du géant de l’IA, ainsi que l’un des plus importants financements privés jamais réalisés dans le secteur technologique. Scale AI, une startup spécialisée dans les services d’étiquetage de données de haute qualité nécessaires à l’entraînement des modèles d’IA, compte déjà Microsoft et OpenAI parmi ses clients majeurs. Une grande partie des effectifs de la société est constituée de sous-traitants, et l’entreprise a récemment échappé à des sanctions après la clôture d’une enquête du ministère américain du Travail sur ses pratiques d’emploi.

Dirigée par le CEO Alexandr Wang, Scale AI a généré 870 millions de dollars de chiffre d’affaires l’an dernier et prévoit de faire même mieux que doubler ce résultat pour atteindre 2 milliards de dollars en 2025. A noter que Meta avait déjà participé « au tour de financement » d’1 milliard de dollars de Scale AI, ce qui avait permis à la startup d’être valorisée à hauteur de 13,8 milliards de dollars. Les deux entreprises collaborent étroitement, notamment sur « Defense Llama », un modèle de langage développé pour des usages militaires à partir de l’architecture Llama 3 de Meta. Ce nouvel investissement renforcerait à coup sûr les ambitions de Meta dans l’IA tout en consolidant la position stratégique de Scale AI dans ce secteur en pleine expansion.