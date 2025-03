Une startup d’IA sud-coréenne rejette une offre de rachat de Meta à 800 millions de dollars

FuriosaAI, une startup sud-coréenne spécialisée dans les puces pour l’intelligence artificielle, aurait rejeté une offre d’acquisition de Meta de 800 millions de dollars. La transaction aurait échoué non pas à cause du prix, mais en raison de divergences sur la stratégie commerciale et la structure organisationnelle post-acquisition. À l’instar d’autres géants technologiques développant des modèles de langage (LLMs), Meta cherche activement à réduire sa dépendance aux puces du géant Nvidia et aurait déjà lancé la production de ses propres composants matériels pour l’IA. Malgré un engagement fort de Meta, qui se dit prêt à investir jusqu’à 65 milliards de dollars dans l’IA en 2025, FuriosaAI a choisi de rester indépendante et de poursuivre seule le développement de ses propres technologies.

Fondée en 2017 par June Paik, un ancien ingénieur de chez Samsung et AMD, FuriosaAI développe activement des puces IA afin de concurrencer Nvidia. L’entreprise a déjà conçu deux puces dédiées — Warboy et Renegade (RNGD) — et a terminé les tests du Renegade (une puce avec un TDP de 150 W et 48 Go de HBM3) en partenariat avec LG AI Research et Aramco. Conçues pour les modèles de « raisonnement », ces puces devraient être lancées plus tard cette année, LG prévoyant notamment de les intégrer dans son infrastructure d’intelligence artificielle. Parallèlement, FuriosaAI cherche à lever près de 48 millions de dollars pour soutenir sa croissance et ses ambitions dans le secteur très concurrentiel du composant pour l’IA.