Meta dévoile Llama 4, sa nouvelle collection de modèles d’IA

Meta a présenté Llama 4, ses nouveaux modèles d’intelligence artificielle qui font désormais tourner l’assistant Meta AI sur le Web ainsi que sur WhatsApp, Messenger et Instagram. Cette nouvelle version comprend deux modèles : Llama 4 Scout, un modèle compact, et Llama 4 Maverick, plus puissant et comparable à des systèmes comme GPT-4o ou Gemini 2.0 Flash. Un troisième modèle, Llama 4 Behemoth, est encore en cours de développement et Meta promet qu’il sera le plus performant du marché.

Llama 4 vient concurrencer les autres IA

Llama 4 Scout se distingue par ses performances tout en restant léger. Avec un contexte de 10 millions de tokens, il surpasse plusieurs modèles concurrents, dont Google Gemma 3 et Gemini 2.0 Flash-Lite, ainsi que Mistral 3.1. Selon Meta, ce modèle tient sur une seule carte Nvidia H100, ce qui le rend accessible même avec des ressources limitées. Le modèle Maverick, quant à lui, rivalise avec GPT-4o et Gemini 2.0 Flash en matière de performance, tout en utilisant moins de paramètres actifs, notamment dans les tâches de codage et de raisonnement.

Le modèle phare de cette collection, Llama 4 Behemoth, est celui qui suscite le plus d’attentes. Il dispose de 288 milliards de paramètres actifs et de 2 000 milliards de paramètres au total. Bien que non encore disponible, Meta annonce que Behemoth pourrait surpasser ses rivaux comme GPT-4.5 et Claude Sonnet 3.7, notamment dans les benchmarks STEM.

Llama 4 Scout et Llama 4 Maverick sont d’ores et déjà disponibles au téléchargement directement chez Meta ou bien sur Hugging Face.

Plus de détails de Meta à la fin du mois

Pour cette nouvelle version, Meta a opté pour une architecture mélange d’experts (MoE) qui permet de n’activer que les parties du modèle nécessaires pour chaque tâche, optimisant ainsi l’utilisation des ressources. Cette approche, selon Meta, offre des gains d’efficacité tout en préservant des performances élevées.

Meta prévoit de donner plus de détails sur ses projets futurs pour l’IA lors de la conférence LlamaCon, prévue pour le 29 avril.