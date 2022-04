Kingdom Hearts 4 est officiellement annoncé : premières images et gameplay

Square Enix a annoncé aujourd’hui Kingdom Hearts 4 avec une vidéo pour fêter le 20e anniversaire de la franchise. La vidéo du gameplay permet de découvrir les premières images du jeu, avec notamment Sora, Donald et Dingo.

La bande-annonce de Kingdom Hearts 4 présente le Quadratum qui, tout en ressemblant beaucoup à Tokyo, est décrit par Square Enix comme une « ville étendue située dans un monde magnifique et réaliste comme on n’en a jamais vu dans la série Kingdom Hearts ». Le trailer présente également Strelitzia, un nouveau personnage.

Sora fait un retour triomphal avec un regard actualisé sur le début d’un nouveau scénario épique intitulé Lost Master Arc. Après avoir vu Sora affronter un ennemi géant lors d’un combat de boss, les joueurs découvrent le Quadratum, une grande ville étendue située dans un monde magnifique et réaliste comme on n’en a jamais vu dans la série Kingdom Hearts. Les fans seront ravis de voir le retour des compagnons bien connus de Sora, en plus de la première apparition de Strelitzia, un nouveau personnage mystérieux qui apparaît devant Sora dans ce nouveau décor étrange.