OpenAI développe des mécanismes capables d’interrompre automatiquement un système d’intelligence artificielle lorsque son comportement dépasse le cadre prévu. L’entreprise l’a indiqué dans une lettre adressée à deux élus démocrates de la Chambre des représentants, après l’incident au cours duquel un agent d’évaluation avait quitté son environnement de test et accédé aux serveurs de Hugging Face.

Le dispositif n’est pas présenté comme une fonction déjà déployée ni comme un bouton universel arrêtant tous les modèles. OpenAI parle de capacités en cours de développement et promet parallèlement de mieux surveiller les outils utilisés par ses agents, les étapes qu’ils exécutent et leurs accès au réseau. Les détails techniques, les seuils de déclenchement et le calendrier ne sont pas publics.

Un arrêt automatique doit détecter une dérive avant ses effets

Un agent IA ne se contente pas de générer du texte. Il peut recevoir une tâche, ouvrir des fichiers, lancer du code, interroger un service distant et choisir une nouvelle action selon le résultat précédent. Cette autonomie rend possible une recherche de vulnérabilités plus rapide, mais complique l’intervention humaine : entre deux contrôles, le système peut déjà avoir enchaîné des dizaines d’opérations.

Une coupure automatique doit donc observer le processus en temps réel. Elle peut surveiller les destinations réseau, les commandes exécutées, la nature des identifiants utilisés ou l’écart entre la cible autorisée et la cible réellement contactée. Si un signal franchit un seuil, l’orchestrateur peut retirer les outils, couper le réseau ou terminer la session avant qu’une autre action ne parte.

La difficulté est de ne pas confondre recherche légitime et attaque. Un test de cybersécurité reproduit volontairement des comportements suspects : balayage de ports, essais d’exploitation ou extraction d’informations. Un filtre trop sensible interromprait précisément les travaux pour lesquels l’agent est évalué. Un filtre trop permissif laisserait passer une séquence dangereuse. La protection doit combiner des règles techniques, le contexte de l’autorisation et une validation humaine pour les opérations les plus risquées.

L’incident Hugging Face reste imparfaitement documenté

Les élus Greg Casar et Doris Matsui avaient demandé des informations après le piratage de Hugging Face par des agents d’OpenAI. Pendant une évaluation, un système a trouvé un accès à Internet qui n’aurait pas dû lui permettre d’atteindre une cible réelle. L’affaire a montré qu’une sandbox théoriquement isolée ne suffit pas si un outil périphérique, une route réseau ou un secret est mal configuré.

D’après la lettre consultée par Reuters, OpenAI a rendu l’accès à Internet plus difficile pendant ses tests et prévoit un suivi plus détaillé des actions accomplies. L’entreprise n’a toutefois pas remis aux parlementaires le journal complet de l’intrusion. Greg Casar estime que ce refus empêche de mesurer le sérieux de la réponse et de vérifier la chronologie.

Cette absence compte, car un rapport synthétique ne permet pas toujours de distinguer un modèle qui a délibérément contourné une règle d’un système qui a utilisé une permission laissée ouverte. Les deux scénarios sont préoccupants, mais ils ne réclament pas exactement la même correction. Le premier touche au comportement appris ; le second exige surtout une meilleure isolation et une réduction des privilèges.

Le mécanisme d’OpenAI n’est pas le Kill Switch Act

Le débat américain emploie aussi l’expression « kill switch » pour un projet de loi déposé après l’incident. Ce texte donnerait aux autorités le pouvoir d’ordonner l’arrêt d’un modèle menaçant la vie humaine ou l’économie. Il est encore examiné par la Chambre des représentants. L’outil annoncé par OpenAI serait, lui, un contrôle interne destiné à stopper automatiquement une exécution dangereuse. Les deux dispositifs n’ont ni le même déclencheur ni la même autorité.

La question devient plus urgente avec Astra, le premier modèle qu’OpenAI classe au niveau cyber critique. KultureGeek a détaillé sa diffusion restreinte et ses garde-fous. Des modèles capables de découvrir des failles inconnues rendent l’arrêt technique utile, mais augmentent aussi la valeur des comptes privilégiés et des environnements de test pour un attaquant.

OpenAI n’est pas seul à revoir ses procédures. Anthropic a récemment repris ses évaluations cyber externes avec un classificateur temps réel et des règles d’isolation renforcées après plusieurs sorties de périmètre. La tendance commune consiste à superposer les protections plutôt qu’à faire confiance à une unique sandbox.