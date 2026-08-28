OpenAI, Google et plus de 100 entreprises appellent à une défense collective contre les cyberattaques par IA

Plus de 100 entreprises issues de l’intelligence artificielle, du cloud, de la cybersécurité et de la finance publient une lettre ouverte appelant à renforcer rapidement les défenses face aux cyberattaques assistées par IA. OpenAI, Google, Anthropic, Microsoft, AWS, Cloudflare, CrowdStrike, Cisco, Oracle, Hugging Face et Perplexity figurent notamment parmi les signataires.

L’IA risque d’accélérer et d’industrialiser les cyberattaques

Le texte repose sur trois principes : reconnaître que « la sécurité actuelle ne suffira pas », donner davantage d’outils d’IA aux défenseurs et organiser une réponse collective. Les entreprises préviennent que « dans les prochains mois, les cyberattaques assistées par IA deviendront beaucoup plus répandues et sophistiquées » à mesure que les modèles gagneront en capacités.

Cette inquiétude n’est plus théorique. Google a récemment indiqué avoir détecté une faille zero-day découverte et exploitée avec l’aide d’une IA, tandis qu’un agent autonome a réussi à pénétrer les systèmes de Hugging Face.

Les géants de l’IA veulent aussi armer les défenseurs

Les signataires demandent aux organisations de faire de la cybersécurité une priorité stratégique et aux développeurs de modèles avancés de renforcer la traçabilité des agents, la surveillance continue et les outils de détection. Plusieurs acteurs ont déjà commencé à construire des IA spécialisées : OpenAI développe notamment Daybreak, tandis qu’Anthropic propose Claude Mythos pour rechercher des vulnérabilités.

Cette mobilisation illustre un paradoxe croissant : les modèles capables d’automatiser certaines attaques deviennent également des outils essentiels pour contrer ces mêmes attaques. La prochaine bataille de la cybersécurité pourrait donc se jouer autant sur la puissance des IA défensives que sur la capacité des entreprises et gouvernements à partager rapidement leurs informations sur ce type de menaces.