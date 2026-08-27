La fin des fuites pour GTA 6 ? Le hacker Cyberleek récupère l’argent

Une analyse révèle que le hacker de Grand Theft Auto VI (GTA 6), connu sous le pseudonyme Cyberleek, vient de retirer les gains liés à sa cryptomonnaie, empochant environ 270 000 dollars. Cette opération viendrait confirmer les soupçons selon lesquels les fuites de Cyberleek relevaient d’un montage financier plutôt que d’une protestation contre l’abandon du support physique pour les jeux.

Chaque vidéo publiée par Cyberleek renvoyait vers un site permettant aux fans de payer, à l’aide de sa propre cryptomonnaie, pour voter sur le contenu des prochaines fuites de gameplay de GTA 6. Ces publications se sont multipliées ces derniers jours, avec un contenu de plus en plus poussé. Cette accélération, combinée à la présentation officielle par Rockstar Games dans quelques heures, laissait penser à certains fans que Cyberleek cherchait à maximiser ses gains avant un possible désintérêt du public et l’effondrement de sa monnaie.

241 000 dollars de bénéfices avec les leaks payants

Selon Vice Cit, qui suit GTA et les cryptos de près, cette hypothèse se confirme : Cyberleek aurait récupéré l’ensemble des frais de transaction générés par sa cryptomonnaie et les aurait transférés vers au moins deux destinations distinctes en vue d’un retrait. Vice Cit a pu retracer une partie de ces mouvements financiers, sans toutefois parvenir à identifier l’auteur des fuites. Le recours à plusieurs méthodes de retrait pourrait, selon lui, indiquer la présence de plusieurs personnes derrière Cyberleek, une hypothèse qu’il reconnaît lui-même ne pas pouvoir confirmer.

Vice Cit détaille les montants en jeu : « La mise en place initiale de tout ce projet, à savoir le jeton CYBERLEEK, le site web et les publications de fichiers, représentait environ 29 000 dollars au moment de ma première enquête. Ce qui signifie que la personne ou le groupe derrière cette fuite a réalisé un bénéfice d’environ 241 000 dollars si tout s’arrête ici. Ce n’est pas une somme à négliger, mais s’agit-il vraiment d’un montant qui vaut le risque de sa liberté ? ».

Il ajoute penser que le leaker espérait un gain plus important et interprète le ton des dernières vidéos comme un signe de précipitation. Selon lui, la chute continue du cours de la cryptomonnaie sur les dernières 24 heures, combinée à un désintérêt progressif du public, aurait poussé le responsable à procéder au retrait maintenant.

Vers la fin des fuites pour GTA 6 ?

Reste une question sans réponse : les fuites de GTA 6 sont-elles terminées ? Rien n’empêche Cyberleek de publier de nouveaux contenus et aucun élément ne suggère que son identité soit sur le point d’être découverte. La possibilité de savoir un jour qui se trouve derrière ce pseudonyme dépendra désormais de la capacité des équipes juridiques de Rockstar Games et des autorités compétentes à obtenir des réseaux sociaux ou des plateformes d’échange de cryptomonnaies la communication des données personnelles qu’ils détiennent sur les responsables.