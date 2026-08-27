Samsung annonce le Galaxy S26 FE : prix en hausse pour peu de changements

Samsung annonce aujourd’hui le Galaxy S26 FE, mais le smartphone se veut décevant. Il évolue peu par rapport à son prédécesseur et son prix augmente.

Quasiment rien ne change pour le Galaxy S26 FE

Au niveau des caractéristiques techniques, le Galaxy S26 FE est presque un copier-coller du Galaxy S25 FE. Le seul changement sous le capot concerne le processeur, avec cette fois l’Exynos 2500 contre l’Exynos 2400 l’an dernier. Mais pour le reste, rien ne change. On retrouve toujours :

un écran OLED de 6,7 pouces (2 340 x 1 080 pixels)

8 Go de RAM

128, 256 ou 512 Go d’espace de stockage

une batterie de 4 900 mAh avec une recharge filaire à 45 W et sans fil à 15 W

trois capteurs photo (principal de 50 mégapixels, ultra grand-angle de 12 mégapixels et téléobjectif x3 de 8 mégapixels)

capteur photo selfie de 12 mégapixels

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.4

IP68

Il y a une toute petite différence au niveau des dimensions, avec le nouveau modèle qui mesure 161,6 x 76,9 x 7,4 mm contre 161,3 x 76,6 x 7,4 mm pour l’ancien. Mais pour le reste, c’est la même chose.

Du côté logiciel, le Galaxy S26 FE embarque par défaut One UI 9, à savoir la surcouche de Samsung qui se base sur Android 17. D’autres smartphones plus chers ont déjà le droit à One UI 9, dont les Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8. On retrouve également des fonctionnalités supplémentaires, telles que « My FanCam » qui suit un sujet dans une vidéo pour le partage sur les réseaux sociaux, de nouvelles fonctionnalités IA optimisées par Gemini Omni et bien plus encore.

Prix et date de sortie

Samsung annonce que le Galaxy S26 FE sera disponible dès le 4 septembre. Le smartphone débute à 799 euros pour la version avec 128 Go de stockage. Cela représente une hausse de 50 euros par rapport au Galaxy S25 FE à son lancement. La version avec 256 Go de stockage a un prix de 899 euros, soit 90 euros de plus que son prédécesseur. Quant à la version 512 Go, elle coûte 1 099 euros, soit 170 euros de plus que le modèle précédent.

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