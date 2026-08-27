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Interdiction des réseaux sociaux aux mineurs en Australie : l’usage repart à la hausse

3 min.
27 Août. 2026 • 14:10
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L’interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, entrée en vigueur en Australie le 10 décembre 2025, avait provoqué une chute immédiate du trafic chez les jeunes concernés. Selon de nouvelles données de l’application de contrôle parental Qustodio, cet usage est aujourd’hui reparti à la hausse, atteignant parfois des niveaux supérieurs à ceux observés avant la loi.

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Sur TikTok par exemple, 11,36 % des jeunes de 10 à 12 ans utilisaient la plateforme en juillet 2026, contre 10,73 % en novembre 2025, avant l’entrée en vigueur du texte. Ce chiffre reste toutefois légèrement inférieur au pic de 11,42 % enregistré en décembre 2025, au moment précis du basculement de la loi. Chez les 13-15 ans, 25,96 % restent présents sur le réseau social, un niveau proche de celui d’avant le blocage, avec un recul d’environ 1 point seulement. Qustodio observe une tendance similaire à la hausse sur Snapchat et Instagram, ainsi qu’un report marqué des mineurs vers WhatsApp, application de messagerie non visée par la législation.

Ces statistiques s’appuient sur une analyse de données mensuelles anonymisées, mesurant une utilisation d’au moins cinq minutes consécutives sur un mois donné parmi la population concernée.

Des doutes sur l’efficacité réelle de la mesure

Yasmin London, experte de la sécurité en ligne chez Qustodio, avance deux explications possibles à ce rebond : « Ils pourraient accéder à ces plateformes par l’intermédiaire des VPN ou falsifier leur âge. » Elle admet cependant une hypothèse plus large, celle que les restrictions puissent tout simplement « ne pas fonctionner ».

Cette loi australienne, qui se veut pionnière en la matière, avait entraîné des initiatives similaires en France, au Royaume-Uni et dans d’autres pays. Les autorités australiennes justifient cette interdiction par la volonté de protéger les enfants du harcèlement en ligne et des « algorithmes prédateurs ». En juin, une équipe de chercheurs basée en Australie a publié une étude apportant peu de preuves quant à l’efficacité réelle de cette mesure, largement critiquée par le secteur de la technologie.

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