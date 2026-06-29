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L’Australie double les amendes contre les réseaux sociaux pour protéger les moins de 16 ans

3 min.
29 Juin. 2026 • 13:00
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L’Australie veut durcir l’application de son interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Le gouvernement a présenté un texte qui doublerait l’amende maximale encourue par les plateformes ne prenant pas les mesures nécessaires pour empêcher les mineurs de créer ou conserver un compte. Le plafond passerait ainsi de 49,5 à 99 millions de dollars australiens.

eSafety obtient des pouvoirs d’enquête élargis

La réforme doit renforcer les moyens d’action de l’eSafety Commissioner, le régulateur australien chargé de la sécurité en ligne. L’autorité pourrait exiger des entreprises concernées des documents internes, mais aussi solliciter des preuves auprès de prestataires tiers, notamment les spécialistes de la vérification d’âge et les boutiques d’applications.

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Ces nouveaux pouvoirs visent à établir plus solidement si les groupes technologiques remplissent réellement leurs obligations. Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok et YouTube font toujours l’objet d’investigations pour de possibles manquements au dispositif, entré en vigueur en décembre 2025.

Des résultats encore contestés

Canberra assure que plus de cinq millions de comptes détenus par des moins de 16 ans ont été supprimés, désactivés ou restreints depuis le lancement de la mesure. Mais plusieurs études soulignent les difficultés concrètes de son application. La fondation Molly Rose affirme ainsi que 61 % des jeunes de 12 à 15 ans interrogés disposent encore d’un accès aux réseaux sociaux.

Une étude de l’université de Newcastle va plus loin et avance que plus de 85 % des adolescents australiens de moins de 16 ans continuent d’utiliser ces services. Faux profils, contrôles d’âge limités ou contournements techniques restent autant de failles possibles.

Un test observé au-delà de l’Australie

Le texte doit encore être adopté par le Parlement, mais il confirme néanmoins la volonté australienne de faire peser la responsabilité sur les plateformes plutôt que sur les familles. Cette expérience est suivie de près par plusieurs pays : son efficacité réelle pourrait peser sur l’avenir des restrictions d’âge appliquées aux réseaux sociaux dans le reste du monde.

SOURCEEngadget

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