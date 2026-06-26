TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet L’interdiction des réseaux sociaux aux adolescents est un échec en Australie
Internet

L’interdiction des réseaux sociaux aux adolescents est un échec en Australie

3 min.
26 Juin. 2026 • 15:03
1

Entrée en vigueur en décembre 2025, l’interdiction des réseaux sociaux en Australie pour les moins de 16 ans ne produit presque aucun effet visible. Selon une étude de l’université de Newcastle publiée dans le British Medical Journal, près de 85 % des adolescents continuaient à utiliser ces plateformes trois mois plus tard.

Adolescents Enfants Portables Smartphones

Le contrôle de l’âge est simple à contourner

L’étude a porté sur 408 adolescents de 12 à 17 ans et dresse un constat sévère. Les chercheurs évoquent une « mise en œuvre limitée, une conformité incomplète et un contournement important des restrictions sur les réseaux sociaux ». Plus de 50 % des jeunes interrogés utilisaient toujours leurs propres comptes sur TikTok, X/Twittter, Facebook, Instagram, YouTube ou Snapchat, malgré l’interdiction.

Dans les faits, les barrières techniques se sont révélées trop faibles pour bloquer durablement les mineurs. L’université de Newcastle souligne que les réseaux sociaux se contentaient le plus souvent d’une déclaration d’âge ou d’un simple selfie, là où une vérification robuste aurait exigé une pièce d’identité.

Seuls 5 % des 12-13 ans et 11 % des 14-15 ans ont réellement dû fournir une pièce d’identité. En parallèle, 15 % des 12-13 ans et 19 % des 14-15 ans ont déclaré utiliser de faux comptes pour contourner le dispositif. Une minorité plus réduite, soit 3 %, a eu recours à un VPN.

Les chercheurs en tirent une conclusion nette sur l’effet immédiat de la loi. « Globalement, nous n’avons pas trouvé de preuves suffisantes pour conclure que l’exposition à la loi ait eu, à ce stade, des effets importants sur l’usage des réseaux sociaux chez les adolescents de moins de 16 ans », écrivent-ils. Autrement dit, l’interdiction n’a fait baisser l’usage quotidien qu’à la marge.

La France et d’autres pays veulent la même interdiction

L’étude va plus loin et suggère que la mesure pourrait surtout retarder l’accès des très jeunes enfants, plutôt que freiner les adolescents déjà installés sur ces services. Ce décalage entre l’ambition politique et la réalité technique transforme l’Australie en crash-test grandeur nature pour les pays qui préparent des lois comparables.

Le Royaume-Uni prévoit une interdiction similaire en 2027 et d’autres pays avancent aussi sur ce terrain, comme la Malaisie, les Émirats arabes unis, la Nouvelle-Zélande ou la France. Dans l’Hexagone, Emmanuel Macron a indiqué que cela devrait être une réalité dès la rentrée pour les moins de 15 ans.

Le message envoyé par l’expérience australienne est simple : une interdiction inscrite dans la loi ne suffit pas sans mécanisme crédible de vérification. Comme le résument des experts et des militants, « une stratégie convaincante est nécessaire ».

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Meta Insgram WhatsApp Logo Internet

Meta veut que l’Australie annule son interdiction des réseaux sociaux aux moins de 16 ans

Smartphones Adolescents Science

Une étude choc montre que l’usage intensif des réseaux sociaux affaiblit les capacités cognitives des adolescents

Reseaux Sociaux Icones Logos Internet

Les réseaux sociaux sont désormais plus utilisés que les médias traditionnels pour s’informer

TikTok Logo Internet

TikTok devient le premier réseau social pour s’informer chez les adolescents

Un commentaire pour cet article :

  • Mr jean
    26 Juin. 2026 • 16:17
    C’est ça d’avoir des vieux ignorant à la tête des états. Les gars n’y connaissent ABSOLUMENT RIEN à l’informatique et font des lois.Ils n’ont aucune idée de ce qu’est internet de ce qu’est une application etc…Mais vu la société de pigeon dans laquelle on est ça passe crème.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

GTA 6 Boite PS5 Xbox

Précommande GTA 6 : Leclerc confirme la disponibilité dès le 12 novembre

26 Juin. 2026 • 16:47
0 Jeux vidéo

Leclerc a envoyé un e-mail à tous ceux qui ont précommandé Grand Theft Auto VI (GTA 6) pour leur annoncer qu’ils auront...

Amazon Prime Day Promos

[Màj – Jour 4] Les Prime Days commencent, 4 jours de grosses promos sur Amazon

26 Juin. 2026 • 15:45
0
Gavin Newsom

La Californie lance un tableau de bord pour mesurer les suppressions d’emplois liées à l’IA

26 Juin. 2026 • 14:15
1 Business

La Californie veut surveiller de plus près les effets de l’intelligence artificielle sur le marché du travail. L’État...

Gemini Voiture Android Automotive

Gemini arrive dans les véhicules Android Automotive : Volvo lance le déploiement sur ses modèles existants

26 Juin. 2026 • 12:40
0 Logiciels

Google commence à installer Gemini dans les véhicules déjà équipés d’Android Automotive, désormais...

Fibre Optique

Espagne : les opérateurs mobiles devront maintenir le réseau en cas de panne électrique

26 Juin. 2026 • 11:15
0 Mobiles / Tablettes

L’Espagne prépare un nouveau cadre destiné à éviter l’effondrement des communications mobiles lors d’une...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Séismes au Venezuela : Apple annonce faire un don

Séismes au Venezuela : Apple annonce faire un don

26 Jun. 2026 • 16:09

image de l'article [Màj – Jour 4] Les Prime Days commencent, 4 jours de grosses promos sur Amazon

[Màj – Jour 4] Les Prime Days commencent, 4 jours de grosses promos sur Amazon

26 Jun. 2026 • 15:40

image de l'article Apple met en vente le MacBook Neo reconditionné sur le refurb

Apple met en vente le MacBook Neo reconditionné sur le refurb

26 Jun. 2026 • 15:23

image de l'article Apple propose Xcode 26.6 avec Google Gemini comme agent IA

Apple propose Xcode 26.6 avec Google Gemini comme agent IA

26 Jun. 2026 • 14:10

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site