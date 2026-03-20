TikTok devient le premier réseau social pour s’informer chez les adolescents

Les adolescents français repèrent massivement les fausses informations en ligne, mais ne savent plus à qui se fier pour s’en prémunir. Un sondage de l’association e-Enfance/3018 révèle que TikTok est la première source d’actualité des ados et ils ont une confiance aveugle dans l’IA.

TikTok est populaire pour s’informer chez les jeunes

69 % des 16-18 ans déclarent être le plus exposés à l’actualité via les réseaux sociaux. Quand ils cherchent activement à s’informer, les médias classiques restent légèrement en tête (40 %), devant les réseaux sociaux (38 %) et l’intelligence artificielle (32 %), chiffre notable pour un usage aussi récent. Dans la tranche 11-18 ans, 28 % des jeunes recherchent de l’information sur les réseaux sociaux et 70 % d’entre eux le font sur TikTok. Chez les 16-18 ans, cette proportion grimpe à quatre sur cinq.

Les trois quarts des jeunes déclarent repérer régulièrement des contenus mensongers : produits miracles, théories complotistes, informations politiques douteuses. Résultat de cette surexposition : quatre adolescents sur cinq ne savent plus à qui faire confiance. Paradoxalement, 56 % accordent leur confiance aux IA génératives comme ChatGPT pour s’informer et 40 % remettent rarement, voire jamais, en cause une information produite par une IA.

L’association résume l’enjeu : « Entre désinformation, circulation rapide de contenus sur les réseaux sociaux et outils d’intelligence artificielle capables de produire des images, textes ou vidéos difficilement distinguables du réel, les adolescents évoluent dans un contexte où les repères traditionnels de fiabilité se fragilisent ».

La défiance touche aussi les institutions. À peine un jeune de 16-18 ans sur deux fait confiance au président de la République et au gouvernement, une proportion qui chute à 37 % chez les 11-13 ans.