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Galaxy S27 Ultra : Samsung abandonnerait son téléobjectif 3x et ferait d’autres changements

3 min.
1 Mai. 2026 • 17:26
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Samsung changerait plus profondément qu’attendu la partie photo du Galaxy S27 Ultra. Une fuite venant du leaker Ice Universe évoque la disparition pure et simple du téléobjectif 3x, avec en contrepartie une montée en gamme des autres capteurs et un possible recentrage sur les usages photo jugés les plus utiles.

Samsung Galaxy S26 Ultra Prise en Main

Le Galaxy S27 Ultra perdrait le téléobjectif 3x

Si cette information se confirme, Samsung abandonnerait l’un des éléments les plus contestés de sa formule actuelle pour privilégier une architecture plus resserrée autour du capteur principal, de l’ultra grand-angle et du zoom 5x.

Sur le Galaxy S26 Ultra, le bloc photo repose sur quatre modules arrière : un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, un téléobjectif 5x de 50 mégapixels et un téléobjectif 3x de 10 mégapixels. C’est précisément ce dernier qui apparaît comme le maillon faible de l’ensemble.

Selon Ice Universe, le téléobjectif 3x serait tout simplement supprimé sur le Galaxy S27 Ultra. La fuite ajoute que cette disparition serait quasiment actée en interne, tandis que Samsung envisagerait en parallèle d’augmenter les capacités du zoom 5x.

Cette orientation suit une logique assez claire. Plutôt que de conserver un module 3x jugé moins convaincant, Samsung miserait davantage sur l’optique que les utilisateurs semblent le plus exploiter, avec l’idée de rendre l’expérience de zoom plus cohérente.

D’autres changements pour les capteurs photo

La refonte ne s’arrêterait pas au zoom. Le Galaxy S27 Ultra recevrait aussi un ultra grand-angle de nouvelle génération qui ferait d’abord ses débuts sur le Galaxy Z Fold 8, ainsi qu’une nouvelle version du capteur principal et une nouvelle caméra frontale.

L’ouverture variable resterait également au progeramme, avec une probabilité de 80 % selon le leaker. Si cette information se confirme, Samsung ajouterait un élément supplémentaire à un bloc photo déjà en transition.

Il faut toutefois garder une vraie réserve sur l’ensemble. Ces informations proviennent de données internes très précoces et peuvent encore évoluer, d’autant que Samsung travaillerait aussi sur d’autres changements majeurs pour la gamme des Galaxy S27.

Le vrai frein pourrait venir d’ailleurs. Une partie de ces ambitions dépendrait de l’évolution de la pénurie de RAM et comme cette tension ne devrait pas se détendre rapidement comme l’a annoncé Samsung, un grand renouvellement de la gamme l’an prochain reste loin d’être garanti.

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