TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Matériel Samsung dit que la pénurie de RAM pourrait empirer en 2027
Matériel

Samsung dit que la pénurie de RAM pourrait empirer en 2027

3 min.
30 Avr. 2026 • 20:37
0

Samsung estime que la pénurie de RAM et de stockage ne se résorbera pas, mais se creusera encore en 2027. Le groupe décrit des stocks déjà sous tension, une demande dopée par l’intelligence artificielle et une industrie incapable d’augmenter assez vite ses capacités pour suivre.

Samsung Galaxy S26 Ultra Prise en Main

La pénurie de RAM va continuer

Samsung explique que son taux de satisfaction de la demande est tombé à un niveau record et que certains clients, inquiets de futures tensions, passent déjà leurs commandes pour leurs besoins de 2027.

Ce point est important car il montre que la crise n’est plus seulement une question de production actuelle. Une partie du marché commence à réserver en amont, ce qui élargit mécaniquement l’écart entre l’offre disponible et la demande attendue pour l’an prochain.

Samsung attribue cette pression à la montée continue de la demande liée à l’IA sur son activité de mémoire. En face, la croissance de l’offre reste freinée par le temps nécessaire à l’extension de nouvelles usines, ce qui empêche toute réponse rapide sur la RAM et le stockage.

Le groupe résume donc un déséquilibre durable plutôt qu’un simple trou d’air. Tant que les nouvelles capacités de production n’arrivent pas, la pénurie de RAM ne peut pas être corrigée rapidement, même à l’échelle du premier acteur mondial du smartphone.

Cela rejoint un scénario plus large déjà évoqué dans le secteur, selon lequel les plus grands fabricants de RAM pourraient ne pas rattraper la demande avant 2030. Samsung laisse ainsi entendre que 2027 pourrait marquer non pas un retour à l’équilibre, mais une tension encore plus forte que cette année.

Les smartphones entrent aussi dans l’équation

Sur sa gamme mobile, Samsung dit vouloir améliorer l’efficacité des coûts. Cette précision suggère que la pression sur les composants mémoire ne reste pas cantonnée aux infrastructures d’IA ou aux serveurs, mais pèse aussi sur les arbitrages de la division des smartphones.

Un autre facteur peut encore dégrader la situation. Si Samsung n’aboutit pas à un accord avec son syndicat, une grève de 18 jours prévue à partir du 21 mai pourrait accentuer les difficultés d’approvisionnement déjà signalées.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Samsung Logo Mobiles / Tablettes

Pénurie de RAM : Samsung alerte sur une hausse de prix des smartphones, PC et autres

Samsung S25 vs S25 Plus vs 25 Ultra Mobiles / Tablettes

Galaxy S26 : Samsung hésite pour le tarif à cause du prix de la RAM

Samsung Logo Hors-Sujet

Samsung anticipe un bénéfice record grâce aux prix de la RAM

samsung-logo-batiment Business

Rampocalypse : Samsung voit sa production de puces DRAM chuter suite à une grève en Corée du Sud

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Drapeau France Tour Eiffel

Lutte contre les piratages : la France débloque 200 millions d’euros

30 Avr. 2026 • 20:13
0 Internet

Le gouvernement veut accélérer sa riposte au niveau de la cybersécurité après le piratage qui a frappé...

SpaceX Rocket Lune

Un étage de fusée SpaceX devrait percuter la Lune à 8 700 km/h au mois d’août 2026

30 Avr. 2026 • 19:40
0 Science

Un débris spatial issu d’une mission lunaire de SpaceX devrait terminer sa course sur la Lune. Selon les calculs de Bill Gray, analyste...

Star-Wars_-Galactic-Racer

Star Wars : Galactic Racer : un trailer de gameplay et une date pour le jeu de course galactique

30 Avr. 2026 • 19:27
0 Jeux vidéo

Star Wars: Galactic Racer tient enfin sa date de lancement. Après une fuite liée à des éléments promotionnels...

PSG OM Football Joueurs

Streaming sportif illégal : l’Arcom s’attaque à Telegram

30 Avr. 2026 • 18:30
0 Internet

L’Arcom a transmis au régulateur belge un dossier visant Telegram pour sa gestion jugée trop lente des flux de streaming...

Spotify Badge Verifie Artiste

Spotify lance un badge « Vérifié » pour distinguer les artistes humains de l’IA

30 Avr. 2026 • 17:27
0 Internet

Spotify déploie un badge de vérification pour aider les utilisateurs à repérer plus facilement les artistes humains. Le...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Netflix sur iPhone s’inspire de TikTok avec des vidéos verticales

Netflix sur iPhone s’inspire de TikTok avec des vidéos verticales

30 Apr. 2026 • 21:00

image de l'article Apple met à jour le firmware des AirPods Pro 3

Apple met à jour le firmware des AirPods Pro 3

30 Apr. 2026 • 20:25

image de l'article Apple et Porsche s’associent pour une Porsche 963 spéciale

Apple et Porsche s’associent pour une Porsche 963 spéciale

30 Apr. 2026 • 19:43

image de l'article Antitrust : Apple accuse le régulateur indien d’aller au-delà de ses pouvoirs

Antitrust : Apple accuse le régulateur indien d’aller au-delà de ses pouvoirs

30 Apr. 2026 • 19:17

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site