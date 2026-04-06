Galaxy S27 Pro : Samsung ajouterait un 4e smartphone s’inspirant de l’Ultra

Samsung préparerait pour 2027 un Galaxy S27 Pro, ajoutant ainsi un quatrième modèle à sa gamme de smartphones haut de gamme. L’idée serait de reprendre une partie des éléments du Galaxy S27 Ultra dans un appareil distinct, sans le S Pen, afin de se faire une nouvelle place entre les modèles classiques et le modèle le plus cher.

Un Galaxy S27 Pro avec les fonctions de l’Ultra

Ce projet marquerait une vraie rupture pour la gamme Galaxy S. Depuis six générations, Samsung suit la même structure avec un modèle standard « compact », un modèle Plus intermédiaire en taille et un modèle Ultra placé au sommet avec les améliorations photo et techniques les plus visibles.

Le point clé de cette fuite n’est pas l’ajout d’un simple nom de plus dans la gamme, mais le type de produit que Samsung testerait. D’après ETNews, le Galaxy S27 Pro récupérerait certaines fonctions importantes du Galaxy S27 Ultra, avec probablement le capteur photo de 200 mégapixels et le Privacy Display qui a fait ses débuts sur le Galaxy S26 Ultra.

Le positionnement resterait toutefois différent de celui du Galaxy S27 Ultra complet. Le Galaxy S27 Pro n’intégrerait pas de S Pen et pourrait aussi adopter un écran plus petit, même si la fuite reste imprécise sur la liste exacte des caractéristiques concernées.

Cette formule viserait donc moins à dupliquer le modèle Ultra qu’à en extraire les éléments les plus attractifs dans un autre format. D’ailleurs, la fiche technique du Galaxy S Ultra a toujours eu un fort pouvoir d’attraction, ce qui rend crédible l’idée d’une déclinaison plus compacte ou plus accessible dans sa philosophie.

Samsung chercherait un nouveau point d’équilibre

Cette réorganisation aurait aussi une dimension. La précédente tentative de Samsung avec un quatrième modèle, le Galaxy S25 Edge centré sur la finesse, a été un échec complet, au point que la marque aurait renoncé aux téléphones ultra-fins.

Le Galaxy S27 Pro apparaîtrait alors comme une autre manière d’élargir la gamme. Au lieu de miser sur une silhouette extrême, Samsung testerait un appareil qui capitalise sur les attributs les plus désirables de l’Ultra sans reprendre toute son identité.

Ce choix rapprocherait aussi Samsung d’une logique déjà bien installée chez Apple. Apple propose un iPhone Pro plus petit qui partage l’essentiel de sa fiche technique avec l’iPhone Pro Max, tout en conservant deux tailles d’écran.

Reste une limite importante à ce scénario. Les plans de Samsung ne se sont pas toujours déroulés comme prévu pour la série Galaxy S26, ce qui laisse le Galaxy S27 Pro au stade d’une intention crédible, mais encore loin d’être verrouillée.