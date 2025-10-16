TENDANCES
Samsung abandonnerait les smartphones ultra-fins après l’échec du Galaxy S25 Edge

16 Oct. 2025 • 20:34
1

Samsung ferait un virage à 180 degrés dans sa stratégie de smartphones ultra-fins. Face aux mauvaises ventes du Galaxy S25 Edge, l’entreprise aurait décidé d’annuler son successeur, le Galaxy S26 Edge, et de mettre un terme à ses efforts pour développer ce type de téléphone, selon les informations du média coréen NewsPim.

Samsung Galaxy S25 Edge Capteurs Photo

Un échec commercial retentissant pour le Galaxy S25 Edge

La raison de cette décision serait simple : le Galaxy S25 Edge a été un échec commercial. Les chiffres cités par le cabinet Hana Securities sont sans appel : le modèle ne se serait vendu qu’à 1,31 million d’exemplaires jusqu’en août, dont seulement 190 000 unités durant son premier mois de commercialisation.

À titre de comparaison, sur la même période, le Galaxy S25 s’est vendu à 8,28 millions d’unités, le Galaxy S25+ à 5,05 millions d’exemplaires et le Galaxy S25 Ultra a culminé à 12,18 millions d’exemplaires. Cet échec cuisant aurait donc poussé Samsung non seulement à annuler le Galaxy S26 Edge, mais aussi à cesser la production du Galaxy S25 Edge. Une fois les stocks actuels écoulés, le modèle ne serait plus disponible.

La décision est d’autant plus surprenante qu’elle intervient tardivement. Le développement du Galaxy S26 Edge était déjà achevé et son lancement était attendu pour janvier. Des fuites avaient même révélé son design qui promettait une finesse de seulement 5,5 mm. C’est mieux que l’iPhone Air d’Apple et ses 5,6 mm d’épaisseur. Cet investissement en recherche et développement par Samsung serait donc perdu.

Pour sa prochaine gamme, Samsung devrait donc revenir à une formule plus classique. L’entreprise lancerait un Galaxy S26, un Galaxy S26+ et un Galaxy S26 Ultra. La mention d’un éventuel modèle « Pro » reste floue et le constructeur pourrait finalement conserver la nomenclature « Plus » pour sa version grand format.

Signaler une erreur dans le texte

Un commentaire pour cet article :

  • Maadaaraa(via l'app )
    16 Oct. 2025 • 20:38
    Vivement l’échec de l’iPhone Air aussi. Personne n’a demandé autant de finesse pour des smartphones qui l’étaient déjà assez. Faites nous plutôt des smartphones petits. Il y a en marre des smartphones de plus de 6 pouces

