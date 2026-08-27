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KultureGeek Science Bételgeuse : l’observatoire ALMA révèle une surface bouillonnante et un mystérieux point chaud stable depuis sept ans
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Bételgeuse : l’observatoire ALMA révèle une surface bouillonnante et un mystérieux point chaud stable depuis sept ans

3 min.
27 Août. 2026 • 17:40
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Bételgeuse se dévoile avec une précision rarement atteinte. De nouvelles observations réalisées avec l’observatoire Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) montrent l’atmosphère interne de la célèbre supergéante rouge sous la forme d’une surface irrégulière, parcourue de gigantesques mouvements de gaz. Plus surprenant encore, une zone particulièrement chaude semble être restée quasiment au même endroit pendant au moins sept ans.

Une atmosphère agitée par d’immenses cellules de convection

Les données obtenues en 2023 aux longueurs d’onde millimétriques et submillimétriques indiquent une température moyenne d’environ 2 300 K. Le point chaud le plus intense dépasse le gaz environnant d’environ 800 K. Les chercheurs pensent que ces irrégularités proviennent de cellules de convection géantes faisant remonter du gaz chaud depuis les profondeurs de Bételgeuse, jusqu’à provoquer des ondes de choc dans son atmosphère.

Betelgeuse

Le point chaud en haut légèrement à gauche affiche une température supérieure 3000 k 

Située à environ 600 années-lumière, Bételgeuse possède un rayon proche de 800 fois celui du Soleil. Sa taille exceptionnelle permet à ALMA de distinguer des structures invisibles sur la plupart des étoiles. De précédents travaux avaient déjà conduit les astronomes à réévaluer sa distance par rapport à la Terre.

Un point chaud qui résiste aux modèles actuels

Le véritable mystère apparaît lorsque les observations de 2023 sont comparées à celles réalisées en 2015 : le point chaud du nord-est conserve pratiquement la même position et une intensité similaire. Cette stabilité dépasse nettement la durée de vie attendue pour de grandes structures convectives.

Les chercheurs évoquent une possible convection polaire particulièrement stable. Ils s’interrogent aussi sur un éventuel lien avec la petite étoile compagnon de Bételgeuse, récemment mieux caractérisée, sans qu’aucune relation directe n’ait encore été démontrée.

Bételgeuse se trouve dans les derniers stades de son évolution et finira un jour en supernova. « Son destin ultime en tant que supernova rend fascinant le fait de savoir à quoi elle ressemble réellement aujourd’hui », souligne l’astronome Bill Dent. De futures observations avec ALMA devront préciser comment convection, perte de masse et atmosphère évoluent avant cette transformation spectaculaire.

SOURCEFutura-Sciences

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