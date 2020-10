Bételgeuse serait plus proche de la Terre que ne le croyaient les scientifiques

Bételgeuse, l’une des 20 étoiles les plus lumineuses de notre ciel visible, a longtemps inspiré les créateurs. De la Planète des Singes de Pierre Boulle à Lone Sloane, le héro intergalactique de Druillet, en passant par la bande dessinée (Les Mondes d’Aldébaran), Bételgeuse fait rêver les artistes de la SF. Cette étoile variable semi-régulière de type supergéante rouge est située dans la constellation d’Orion. Jusqu’ici, les scientifiques se perdaient en conjectures pour établir la distance exacte de cette étoile avec notre soleil. En 2013, le télescope spatial Herschel permet d’établir que Bételgeuse se situe probablement à une distance d’environ 500 années-lumière. Les travaux les plus récents fixent plutôt cette distance à 642,5 années-lumière.

L’équipe d’astronomes du Dr Meridith Joyce (Université Nationale d’Australie) est parvenue à affiner les informations relatives à l’étoile : la masse de Bételgeuse oscillerait entre 16,5 et 19 fois la masse solaire tandis que le rayon de Bételgeuse équivaudrait à 764 fois le rayon de notre soleil. Quant à la luminosité de l’étoile, elle ne cesse de baisser depuis plusieurs années (de 6ème à 21ème étoile visible la plus lumineuse). Une fois la taille et la luminosité connues, il devient possible de déduire la distance qui sépare Bételgeuse de notre planète Terre. Les astronomes australiens ont ainsi calculé que Bételgeuse se situait in fine à environ 548 années-lumière de la Terre, soit 25% de distance en moins que la dernière estimation ! Pour le prochain voyage intergalactique, nul doute qu’il vaudra mieux choisir Alpha Du Centaure comme destination (environ 4 années-lumière de notre soleil).