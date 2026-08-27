Playdate : Panic rembourse les surtaxes douanières payées par ses clients américains

L’attitude est exemplaire : Panic a décidé de restituer aux acheteurs américains de sa console Playdate les frais douaniers supplémentaires facturés aux États-Unis. Ces sommes avaient été ajoutées au prix de vente pour compenser les droits de douane imposés sous l’administration Trump, avant qu’une décision de la Cour suprême américaine ne remette en cause ce dispositif en février 2026.

Panic rend directement l’argent récupéré auprès du gouvernement

Lors de l’application de ces tarifs, Panic répercutait une surtaxe de 19 % sur les commandes de Playdate. « Lorsque vous avez commandé chez nous, nous vous avons facturé le droit de douane qui nous était imposé par le gouvernement américain pour chaque Playdate fabriquée », explique l’entreprise dans un message envoyé aux clients concernés. La société précise avoir traité cette somme « comme n’importe quelle autre taxe », en l’affichant séparément lors du paiement.

Panic a cessé d’appliquer cette surtaxe aux nouvelles commandes après le 21 avril. L’éditeur a ensuite dû déposer une demande auprès de l’administration américaine, attendre le remboursement des sommes versées puis développer un système permettant de restituer automatiquement l’argent aux acheteurs concernés.

Une initiative encore rare dans l’industrie électronique

Le directeur général de Panic, Cabel Sasser, justifie sobrement cette décision : « Ce n’est tout simplement pas notre argent, et cela nous a fait vraiment plaisir de le rendre. C’est une manière facile de savoir que nous avons pris la bonne décision. »

Cette démarche tranche avec celle de nombreux acteurs de l’électronique ayant également répercuté les droits de douane sur leurs tarifs. FedEx, UPS ou DHL ont mis en place certaines procédures de remboursement, tandis qu’Amazon, Sony et Nintendo font notamment face à des recours collectifs réclamant la restitution de frais similaires.

Pour Panic, l’opération représente surtout un geste commercial fort envers une communauté particulièrement fidèle à la Playdate. Elle pourrait aussi accentuer la pression sur d’autres entreprises ayant récupéré des taxes auparavant facturées directement à leurs clients.