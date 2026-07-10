Playdate : la petite console jaune à manivelle aide Big Ben à sonner à l’heure

La Playdate n’est pas seulement une console portable au design très atypique. Le petit appareil jaune de Panic, principalement connu pour sa manivelle et ses jeux (très) indépendants, a trouvé un usage inattendu au cœur de Londres : aider à vérifier la synchronisation des cloches de Big Ben. L’anecdote a été révélée dans l’émission de voyage Best of the World with Antoni Porowski, diffusée par National Geographic.

Un outil maison pour un mécanicien de l’horloge

Lors d’une visite de l’Elizabeth Tower, Antoni Porowski a rencontré Andrew Strangeway, mécanicien horloger pour les Houses of Parliament. Celui-ci a programmé sa Playdate afin de l’assister dans le contrôle du rythme des sonneries de l’horloge la plus célèbre du Royaume-Uni. L’usage n’est pas totalement nouveau : la console avait déjà été aperçue lors des préparatifs du passage à l’année 2025.

Il ne s’agit pas d’un outil industriel conçu pour l’horlogerie, mais d’un exemple de bricolage logiciel efficace. Grâce à son SDK accessible et à la possibilité d’installer facilement des programmes, la Playdate peut être détournée de son usage ludique pour des tâches très spécialisées.

Playdate savoure ce détournement inattendu

Le compte officiel de Playdate a salué ce caméo avec humour, en expliquant que c’est « le genre de magie surprenante qui arrive quand on crée du matériel facile à programmer, compatible avec le sideloading et doté d’un bon SDK ».

Quand le jeu vidéo rencontre le patrimoine

Cette histoire illustre au passage le charme particulier de la Playdate : un objet pensé pour jouer, mais suffisamment ouvert pour inspirer des usages improbables. Voir une mini-console indépendante participer, même modestement, au bon fonctionnement de Big Ben donne une nouvelle dimension à l’expression « remonter l’horloge ».