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KultureGeek Promos [#Soldes] Les promos High-Tech du 6 juillet
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[#Soldes] Les promos High-Tech du 6 juillet

8 min.
6 Juil. 2026 • 17:57
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Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

Deals Promos

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— 🔥 Nouveautés du jour —

  • Pack console PS5 Slim standard + Fortnite Flowering Chaos (Via 50€ sur la carte – Sélection de magasins) à 499€ sur @Carrefour
  • Écouteurs sans fil Apple AirPods Pro 3 (184€ pour les nouveaux membres avec HELLO10) à 194€ sur @Cdiscount avec le code 15DES129
  • SSD Interne Samsung 990 PRO – 1 To, NVMe M.2 PCIe 4.0×4, Vitesse lecture jusqu’à 7 450 Mo, s à 159,99€ sur @Cdiscount avec le code 25des249
  • Boitier PC Corsair 3500X LXR Noir – 3 Ventilateurs RGB LX120-R Préinstallés + Alimentation Corsair RM750e ATX Gold modulaire à 114,99€ au lieu de 184€ sur @Cdiscount avec le code 15DES129
  • Baladeur audiophile Shanling M3 Plus à 379€ au lieu de 469€ sur @Son-vidéo
  • Chargeur secteur UGREEN Nexode Air Slim 65W – 3 ports (2x USB-C + USB-A), PD 3.0/PPS/QC 4+, prise pliable, ultra-fin à 34,99€ au lieu de 45,18€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Ecran PC 27″ Iiyama G-Master Black Hawk G2741QSU-B1 – QHD IPS, 144Hz, 1ms, 16:9, G-Sync & FreeSync à 119,99€ au lieu de 140€ sur @Cdiscount avec le code 15DES129
  • Pack de 5 ventilateurs Arctic p12 pro PMW PST à 26,99€ au lieu de 30,67€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • [Précommande] Console de jeu rétro Neogeo AES+ – Édition Anniversaire (264,99€ pour les nouveaux clients) à 274,99€ au lieu de 299,99€ sur @Cdiscount avec le code 25DES249
  • Jeu de construction Lego Ideas 21367 La fusée de Tintin à 129,70€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • PC portable Lenovo Legion 5 15IRX10 – i7-13650HX, RTX 5070, 32 Go Ram, 512 Go SSD, Sans OS + sac à 1274,99€ au lieu de 1499,99€ sur @Cdiscount avec le code 25DES249
  • [Précommande] Final Fantasy Resonance sur Nintendo Switch à 46,99€ au lieu de 59,99€ sur @Amazon
  • Souris sans fil Logitech G G305 Lightspeed – Capteur Gaming Hero, 12000PPP, 6 Boutons Programmables, Batterie Longue Durée,PC/Mac – Blanche à 29,99€ au lieu de 48,10€ sur @Amazon
  • Cyberpunk 2077 Ultimate Edition sur Nintendo Switch 2 à 39,99€ sur @Auchan
  • Cible de fléchettes en Sisal Wakefa – 6 fléchettes, Stylo, tableau d’évaluation à 25,79€ au lieu de 57,25€ sur @Amazon
  • Borderlands 4 sur PS5 à 19,99€ au lieu de 29,99€ sur @Amazon

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

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➡️ Accessoires / objets connectés :

  • Batterie externe Ugreen Nexode Pro – 130W, 20000mAh à 49,95€ au lieu de 79,99€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Gonfleur Pneus Voiture / velo  à 25,72€ sur @Amazon
  • HOT! Lot de quatre AirTags 2  à 84 € sur @Amazon
  • HOT! [Prime] Traqueur Apple AirTag (2ᵉ génération) à 21,99€ au lieu de 35€ sur @Amazon
  • Multiprise cube USB Murale 6 en 1 Jsver – 3 Ports USB Chargeur 2.4A), Parafoudre et Surtension avec interrupteur à 10,99€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • HOT! Lot de quatre AirTags 2  à 84 € sur @Amazon
  • HOT! Compresseur portable Xiaomi Mi Portable Air Pump 2 à 39,99€ sur @Amazon
  • Tracker Bluetooth Ugreen FineTrack 2 – Alarme 110 dB, Réseau Apple Find My (iOS), Autonomie 7 ans, Fluorescent, IP68 à 13,99€ au lieu de 18,43€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Ecouteurs Nothing CMF Buds 2 Orange à 27,99€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)

➡️ Smartphones :

  • Smartphone 6.3″ Google Pixel 10 Pro – 128 Go + Google TV Streamer et un socle de support Pixelsnap offerts (Via 150€ de bonus reprise) à 699€ au lieu de 849€ sur @Boulanger
  • Smartphone realme 16 Pro 5G – 8 Go + 256 Go, AMOLED 144Hz, 6500mAh, 200MP à 295€ au lieu de 393,78€ sur @Amazon.es – livrable en France
  • Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5G, 8+ 256, Bleu à 300€ au lieu de 465,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

➡️ Tablettes / Liseuses :

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

  • SSD Interne M.2 NVMe Netac NV3000 – 1 To à 85,39€ sur @AliExpress avec le code FR6SS11

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • Clavier gaming mécanique sans fil Logitech G G515 TKL Lightspeed Noir (Linéaire) – GL Red à 65,99€ au lieu de 99,99€ sur @Fnac avec le code LOGI20

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

  • Mémoire RAM Kingston Fury Beast 32 Go (2×16 Go) DDR5 6000MHz CL 36 Noir à 409,99€ sur @Grosbill
  • Carte mère Gigabyte B650M Aorus Elite – Compatible avec les processeurs AMD Ryzen 9000, VRM 12+2+2 phases, jusqu’à 8000 MHz DDR5 à 142€ sur @Alternate

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

🔥 Électroménager —

  • Machine à café Espresso, Americano, Cold Brew, Mousseur à lait, Moulin 16 réglages, 20 bars, Réservoir 2,2L à 149,99€ au lieu de 333,05€ sur @Amazon
  • [Prime] Robot Tondeuse sans fil Dreame A1 Pro – 360° 3D LiDAR, Recommandé 2000m², Contrôle Via App à 792,30€ sur @Amazon
  • Aspirateur Laveur 3-en-1 20000Pa-2026 Redroad H15-Autonomie 50 Mins,Autonettoyage & Auto-Propulsé,Grand réservoir 910ML,Écran LED à 149€ au lieu de 189,99€ sur @Cdiscount

— 🔥 Divers —

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