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Fi Ultra : le traceur pour chien qui utilise Starlink pour retrouver un animal hors du réseau mobile

3 min.
10 Juil. 2026 • 18:30
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Perdre son chien en pleine randonnée, loin des antennes-relais, est l’un des scénarios les plus redoutés par les propriétaires de toutous. La startup Fi veut répondre à ce scénario  avec Fi Ultra, un traceur pour animaux capable de basculer vers une connexion satellite lorsque le réseau mobile n’est plus disponible. L’appareil s’appuie sur T-Satellite de T-Mobile, un service alimenté par les satellites Starlink de SpaceX, afin de transmettre la position d’un chien même dans des zones isolées aux États-Unis.

Un suivi GPS, LTE et satellite dans un même boîtier

Fixé sur un collier ou un harnais, Fi Ultra combine GPS, LTE, Wi-Fi, Bluetooth et connectivité satellite. En usage normal, le boîtier privilégie le réseau cellulaire. Mais si l’animal sort de la couverture LTE, il peut automatiquement passer par T-Satellite pour continuer à envoyer sa localisation dans l’application Fi.

FI Ultra

Le produit vise clairement les chiens habitués aux grands espaces, aux sorties en forêt ou aux campings éloignés. En cas de disparition, un mode Lost Mode active un suivi renforcé, tandis qu’une fonction Search Party permet d’alerter d’autres utilisateurs proches pour participer aux recherches.

FI Ultra 3

Des rappels sans décharge électrique

Fi Ultra intègre aussi une fonction Callback reposant sur des sons et des vibrations, conçue pour guider le chien vers son maître sans recourir à des impulsions électriques (l’horreur). Jonathan Bensamoun, cofondateur et patron de Fi, affirme que « Fi Ultra transforme ce qui est possible pour les propriétaires de chiens », avec l’objectif de donner « plus de liberté aux chiens tout en les gardant en sécurité ».

Malheureusement, il n’est pas question pour le moment d’une commercialisation de cet objet connecté en Europe (et donc encore moins en France).

 

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