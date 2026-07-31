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Fin du jeu physique sur PS6 : PlayStation confirme une décision irrévocable

4 min.
31 Juil. 2026 • 13:40
7

Sony ne reviendra pas sur sa décision d’arrêter la production de disques pour les nouveaux jeux PlayStation à partir de janvier 2028. Interrogée lors de la présentation des résultats trimestriels du groupe, la directrice financière Lin Tao a confirmé le maintien de ce calendrier malgré les protestations de nombreux joueurs.

Sony assume le passage définitif au jeu numérique

Dans un long monologue, la dirigeante explique que cette transition résulte de la progression continue des achats dématérialisés, sur PlayStation comme dans l’ensemble du divertissement :« Plusieurs raisons ont motivé cette décision. La principale étant la progression constante de la numérisation des contenus dans leur ensemble. C’est le facteur déterminant. Le numérique progresse non seulement sur PlayStation, mais pour tous les types de contenus. Ainsi, lorsque nous envisageons l’avenir — après mûre réflexion et une analyse prudente —, nous sommes parvenus à cette conclusion et nous comptons avancer avec précaution.

PS5 Jeux Physiques

Cette décision a suscité des avis variés et des réactions tranchées ; nous comprenons les points de vue exprimés par la communauté. Les jeux sont appréciés par beaucoup de monde. C’est une forme de divertissement très appréciée, souvent associée à de précieux souvenirs. Nous comprenons donc ces émotions et souhaitons en tenir compte. Quant à la manière d’impliquer les joueurs dans le futur écosystème numérique, c’est une piste que nous entendons continuer à explorer. »

Sony reconnaît donc les « réactions tranchées » suscitées par l’arrêt des nouveaux jeux PlayStation physiques. Les utilisateurs redoutent principalement la disparition de la revente et donc du marché de l’occasion, du prêt entre particuliers et de la possibilité de conserver durablement leurs achats sans dépendre d’un serveur.

Le marché de l’occasion directement menacé

Les pétitions et les appels au boycott n’ont donc pas infléchi la stratégie du constructeur. L’association britannique ERA dénonce notamment une décision privilégiant la simplicité opérationnelle de Sony au détriment du choix des consommateurs.

Le groupe prépare déjà cette mutation industrielle en reconvertissant sa dernière usine de disques. Les jeux commercialisés avant janvier 2028 pourront néanmoins continuer à être fabriqués et vendus, tandis que les prochaines sorties passeront par le PlayStation Store ou des codes numériques distribués par les revendeurs.

Près de 80 % des ventes sont déjà dématérialisées (oui mais…)

Selon Ampere Analysis, le numérique représentait seulement 13 % des jeux complets vendus sur les consoles Sony en 2013, contre près de 80 % en 2025. Cette tendance pourrait également influencer la conception de la future PlayStation 6, tandis que la prochaine Xbox pourrait elle aussi abandonner son lecteur de disque… mais en acceptant des boutiques tierces (comme sur PC), ce qui changerait tout de même la donne.

On note en outre que dans les derniers résultats de Sony pour le Q2 2026, la part des ventes pour les jeux physiques sur PlayStation représente encore 18% de l’ensemble des revenus, ce qui est loin d’être négligeable. Dans ce contexte et avec de tels chiffres, la décision de PlayStation apparait avant tout comme celle d’un constructeur et ne découle pas « mécaniquement » de l’évolution du marché. Pour le dire autrement, Sony a fait un choix, son choix. Le jeu vidéo risque donc de devenir le premier média à ne plus être disponible autrement qu’en numérique : le SVoD n’a pas tué le Blu-Ray (qui reste en plus essentiel pour la publication de certains films bannis des plateformes), Spotify n’empêche pas l’existence d’un marché du Vinyle étonnamment dynamique, tandis que l’arrivée du Kindle n’a pas effacé le livre des rayons loin s’en faut.

PlayStation part de loin

La mobilisation devrait donc se poursuivre, mais Sony paraît désormais engagé dans une transition irréversible. La question centrale concerne moins le maintien du support physique que les garanties offertes demain pour la propriété, la transmission, le prix et la préservation des jeux numériques. Et force est de reconnaitre que pour l’instant, PlayStation n’est pas vraiment le constructeur de consoles qui a donné le plus de garanties sur ces points sensibles.

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7 commentaires pour cet article :

  • Snarkoi
    31 Juil. 2026 • 14:52
    Adieu sony, bonjour steam et les exclus sony piraté
    • Sasuke662
      31 Juil. 2026 • 15:15
      Et bien tu fait honte aux vrais joueurs ! Donc on peut en déduire que tu es ce genre de personne à frauder l’état Français , rouler vite , frauder en train ecc ecc ! J’espère que tu n’es pas parents..sinon quelle éducation tu donnerais ! !! Honte à vous !!!
    • azertyuiop
      31 Juil. 2026 • 16:38
      Tu ne me fais pas honte, d’ailleurs personne d’autre que moi ne pourrait me faire honte en y réfléchissant bien. Fait ce que tu veux, comme tu le veux, tu es libre, que tu assumes ou non tes actes et reçois (ou non) ce commentaire d’un inconnu sur internet comme tu le veux aussi, que ce commentaire te touche, ou, ce qui serait plus logique, n’en avoir rien a faire.
      • Snarkoi
        31 Juil. 2026 • 18:10
        Si c pour payer un jeux demat qui peux m’être retiré a tt instant je préfère le posséder en le piratant (ceci sera juste pour les jeux exclus ps6) pour un jeu qui sera en demat sur steam et psn j’achèterai sur steam ca me reviendra moin chère que chez psn et les promos steam sont bien plus avantageux que sur psn. Mais si ont me sort un uncharted 5 exclu sony ps6, pirate direct ! La ps5 c la der pour moi tant que sony fera pas marche arrière !!
      • Snarkoi
        31 Juil. 2026 • 18:11
        #si acheter n’est pas possédé, allor pirate n’est pas volé !
      • Sasuke662
        31 Juil. 2026 • 19:00
        Alors autant je suis d’accord avec toi mais autant on est d’accord que aujourd’hui on consommes tous du streaming donc du volatile et même nos films acheter en ligne peuvent disparaître et pour autant y’a pas de coup de gueule non?Ou je suis pas d’accord avec toi c’est le fait d’être content de pirater un travaille d’un développeur ( famille , facture ecc ) et de l’assumer ! Imagine tu travaille et on te payes pas serais-tu content ?
      • Snarkoi
        31 Juil. 2026 • 19:51
        Je préfère perdent 20€ un jeux pc que perdre 80-90€ un jeux qui peu être retiré pk pas asser rentable,… donc le taf c pareil si ton patron décide de détourner ton salaire puis ce barré a l’étranger dans les 2 cas ont a que nos yeux pour pleurer.

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