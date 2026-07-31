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Gemini Robotics 2 : Google donne aux robots humanoïdes le contrôle intégral de leur corps

2 min.
31 Juil. 2026 • 12:20
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Google DeepMind dévoile Gemini Robotics 2, une famille de modèles d’intelligence artificielle capable de piloter les déplacements, l’équilibre et la manipulation d’objets. Jusqu’ici concentrée sur le haut du corps, la plateforme peut désormais contrôler un humanoïde sur l’intégralité de son corps mécanique.

Des robots capables de marcher et d’agir en autonomie

Dans une vidéo de démonstration, on peut voir l’humanoïde Apollo 2 d’Apptronik marcher vers une table, ramasser un arrosoir, s’accroupir puis le déposer sur une étagère. Le système peut aussi visser une ampoule, fermer un sac hermétique ou nouer un sac-poubelle grâce à des mains articulées.

Cette évolution du modèle prolonge la version embarquée de Gemini Robotics, une version capable de fonctionner sans accès Internet. Le modèle On-Device 2 peut aussi être adapté à une nouvelle « morphologie » robotique en quelques heures, avec moins de 200 exemples fournis au modèle pour l’apprentissage.

Trois modèles pour agir, raisonner et coopérer

Gemini Robotics 2 transforme la vision et les instructions en commandes motrices. Gemini Robotics ER 2 agit comme un cerveau de haut niveau : il planifie des tâches durant plusieurs minutes, suit leur progression et corrige certains échecs. Plusieurs machines peuvent également se répartir un même travail.

Google s’appuie notamment sur l’humanoïde Apollo d’Apptronik. Cette approche concurrence des systèmes comme Helix 02 de Figure AI et le robot Optimus de Tesla.

La sécurité reste le principal défi

DeepMind introduit ASIMOV-Agentic, un benchmark destiné à vérifier qu’un robot peut refuser une commande dangereuse, reconnaître une tâche impossible ou solliciter une intervention humaine. Le système peut aussi s’arrêter lorsqu’une personne s’approche trop près.

Ces démonstrations reposent encore sur des tâches entraînées et la manipulation fine reste inégale. Gemini Robotics 2 constitue néanmoins une avancée vers des robots polyvalents, capables d’évoluer dans les environnements humains sans dépendre d’un opérateur.

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