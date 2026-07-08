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Bouygues Telecom ajoute Gemini pour l’IA sur sa clé b.tv

2 min.
8 Juil. 2026 • 20:52
0

Bouygues Telecom annonce l’arrivée de Gemini, l’intelligence artificielle de Google, sur sa clé b.tv qui se connecte au téléviseur. L’opérateur parle de franchir « une nouvelle étape dans l’intégration de l’IA au cœur de l’expérience TV ».

Cle B.tv Bouygues Telecom

Gemini s’invite sur la clé b.tv

Les utilisateurs d’une clé b.tv peuvent discuter naturellement avec Gemini pour obtenir des recommandations personnalisées et des réponses à leurs questions, contrôler leurs appareils domotiques compatibles et bien plus encore. Grâce aux listes d’envies et aux profils personnalisés, l’expérience de chacun est adaptée à ses besoins.

Avec un simple appui sur une touche de la télécommande, Gemini permet d’effectuer des requêtes plus complexes et plus contextuelles, telles que :

  • Quels sont les films dramatiques primés ?
  • Aurai-je besoin d’un imperméable aujourd’hui ?
  • Explique à mon enfant de CE2 pourquoi les volcans entrent en éruption.
  • Comment apprendre la guitare quand on est complètement débutant ?

Il se trouve que les usages vocaux poursuivent leur progression : plus de la moitié des Français déclarent avoir déjà utilisé une IA conversationnelle pour rechercher de l’information ou obtenir des recommandations, selon un récent baromètre de l’Arcom (à retrouver ici). Bouygues Telecom veut donc en profiter, d’où l’intégration de Gemini.

Cette nouveauté s’inscrit dans la continuité du lancement, en janvier dernier, du décodeur b.tv boosté grâce à l’IA, ce qui améliorait déjà la qualité d’image et l’expérience TV.

Bouygues Telecom fait savoir que le déploiement de Gemini sur la clé b.tv a débuté en ce mois de juillet.

La clé b.tv est disponible avec l’offre Box 5G de Bouygues Telecom au prix de 34,99 €/mois la première année puis 44,99 €/mois.

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