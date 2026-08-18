Anthropic explose les compteurs : les revenus annualisés de Claude dépassent 65 milliards de dollars

Anthropic poursuit une croissance spectaculaire. Le créateur de Claude aurait dépassé fin juillet les 65 milliards de dollars de revenus annualisés, soit environ 56,2 milliards d’euros. Ce chiffre ne correspond pas au chiffre d’affaires réellement encaissé sur douze mois : il projette sur une année le niveau de revenus observé récemment. Reste que l’accélération est impressionnante puisqu’Anthropic affichait encore 47 milliards de dollars (environ 40,6 milliards d’euros) en mai et seulement 9 milliards de dollars (7,8 milliards d’euros) fin 2025.

Anthropic pourrait dépasser 100 milliards de dollars dès 2026

Les investisseurs anticiperaient désormais un rythme annualisé compris entre 100 et 120 milliards de dollars d’ici décembre (environ 86,4 à 103,7 milliards d’euros). Cette progression repose notamment sur l’adoption de Claude par les entreprises et sur le succès de Claude Code auprès des développeurs.

La société avait déjà atteint une valorisation de 965 milliards de dollars (environ 834 milliards d’euros) après une levée de fonds massive en mai. Cette envolée accompagne désormais son projet d’introduction en Bourse.

Claude prend financièrement l’avantage sur OpenAI

OpenAI afficherait pour sa part environ 40 milliards de dollars de revenus annualisés, soit 34,6 milliards d’euros, contre 20 milliards fin 2025. Les méthodes de calcul pouvant différer entre les deux entreprises, la comparaison doit néanmoins rester prudente.

Anthropic pourrait entrer en Bourse dès cet automne et certains investisseurs évoquent une valorisation supérieure à 2 000 milliards de dollars. Si ces ambitions se concrétisent, la rivalité financière avec OpenAI changera clairement d’échelle : la bataille de l’IA ne se joue plus seulement sur les performances des modèles, mais aussi sur leur capacité à générer rapidement des revenus gigantesques.