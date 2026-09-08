Logitech MX Keypad : neuf touches LCD pour piloter les outils d’IA et accélérer le développement

Logitech élargit sa gamme MX avec le MX Keypad, un petit pavé programmable pensé pour les développeurs et les utilisateurs intensifs d’outils d’intelligence artificielle. Vendu 99,99 euros en France, l’accessoire rassemble neuf touches LCD couleur capables de lancer des commandes, des macros, des scripts ou encore des prompts préenregistrés.

Un centre de contrôle dédié aux workflows IA

Chaque touche peut être configurée depuis Logi Options+ et changer automatiquement de fonction selon l’application active. Le même bouton pourra ainsi lancer une commande dans VS Code, ouvrir un canal Slack ou déclencher une action dans Figma. Deux touches supplémentaires permettent de naviguer entre 15 pages de raccourcis.

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Logitech cible clairement l’essor du développement assisté par IA. Le MX Keypad prend en charge GitHub Copilot, Claude Code et OpenAI Codex, dont l’adoption progresse rapidement chez les développeurs. Des plugins communautaires permettent notamment de suivre l’état d’un agent ou de contrôler directement certaines commandes du terminal. Claude Code fait lui aussi partie des outils mis en avant.

Une intégration poussée avec GitHub Copilot

Développé en collaboration avec GitHub, l’accessoire bénéficie d’une intégration native à Copilot dans VS Code. Logitech inclut également trois mois de GitHub Copilot Pro+ pour les nouveaux comme pour les abonnés existants. Les développeurs peuvent créer leurs propres extensions avec le Logi Actions SDK en JavaScript ou C#.

Une version compacte de la philosophie MX

Avec ses 96 grammes et son format d’environ 9,1 x 7,9 cm, le MX Keypad se glisse facilement à côté d’un clavier. Il fonctionne en USB-C avec macOS 13 ou Windows 10 au minimum et est proposé en graphite ou gris clair.

Le produit s’inscrit dans la même logique de personnalisation que la MX Master 4, tout en ciblant cette fois directement les nouveaux workflows agentiques. Logitech passe ainsi du simple raccourci clavier à l’accessoire qui sert de tableau de commande physique pour l’IA.