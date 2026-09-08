X-59 : la NASA prépare le mur du son « sans bang » de son avion supersonique silencieux

Le X-59 de la NASA entre dans une nouvelle phase cruciale de son programme Quesst. Après 25 vols d’essai, l’avion expérimental développé avec Lockheed Martin doit bientôt démontrer qu’il peut réellement franchir le mur du son sans produire le puissant bang caractéristique des appareils supersoniques.

Mach 1,2 atteint lors du 25e vol

Le 21 août, le X-59 a décollé du centre de recherche Armstrong, en Californie, pour un vol de 72 minutes. L’appareil a atteint Mach 1,2 à environ 49 000 pieds, soit près de 15 kilomètres d’altitude. Cette campagne prolonge une montée en puissance entamée après son premier vol réussi en octobre 2025, puis les manœuvres intensives réalisées au-dessus du Mojave au printemps.

Jusqu’ici, un avion d’accompagnement produit ses propres bangs supersoniques, empêchant de mesurer précisément la signature sonore du X-59. La prochaine étape supprimera cette contrainte afin d’évaluer le fameux sonic thump, le bruit sourd que la NASA espère obtenir à la place d’une détonation.

Le véritable test du concept Quesst

Des instruments installés au sol et dans les airs mesureront les ondes de pression produites par l’appareil. Son nez extrêmement allongé et son moteur placé au-dessus du fuselage ont été conçus pour empêcher les ondes de choc de fusionner en un bang brutal. Cette architecture avait déjà été détaillée lors de la présentation du X-59.

« C’est la phase vers laquelle nous travaillons depuis le début », résume Larry Cliatt, responsable de la validation acoustique. Les données serviront ensuite à préparer des survols de communautés américaines afin d’étudier la perception du bruit par le public.

Vers le retour des vols supersoniques au-dessus des terres ?

Si les mesures confirment les prévisions initiales, la NASA transmettra alors ses résultats aux régulateurs américains et internationaux. L’objectif de ce futur essai dépasse donc largement le prototype X-59 puisqu’ il s’agit de fournir les bases techniques permettant, à terme, de revoir les restrictions qui limitent encore les vols commerciaux supersoniques au-dessus des continents.