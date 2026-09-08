TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science X-59 : la NASA prépare le mur du son « sans bang » de son avion supersonique silencieux
Science

X-59 : la NASA prépare le mur du son « sans bang » de son avion supersonique silencieux

3 min.
8 Sep. 2026 • 9:45
0

Le X-59 de la NASA entre dans une nouvelle phase cruciale de son programme Quesst. Après 25 vols d’essai, l’avion expérimental développé avec Lockheed Martin doit bientôt démontrer qu’il peut réellement franchir le mur du son sans produire le puissant bang caractéristique des appareils supersoniques.

Mach 1,2 atteint lors du 25e vol

Le 21 août, le X-59 a décollé du centre de recherche Armstrong, en Californie, pour un vol de 72 minutes. L’appareil a atteint Mach 1,2 à environ 49 000 pieds, soit près de 15 kilomètres d’altitude. Cette campagne prolonge une montée en puissance entamée après son premier vol réussi en octobre 2025, puis les manœuvres intensives réalisées au-dessus du Mojave au printemps.

X 59 Nasa

Jusqu’ici, un avion d’accompagnement produit ses propres bangs supersoniques, empêchant de mesurer précisément la signature sonore du X-59. La prochaine étape supprimera cette contrainte afin d’évaluer le fameux sonic thump, le bruit sourd que la NASA espère obtenir à la place d’une détonation.

Le véritable test du concept Quesst

Des instruments installés au sol et dans les airs mesureront les ondes de pression produites par l’appareil. Son nez extrêmement allongé et son moteur placé au-dessus du fuselage ont été conçus pour empêcher les ondes de choc de fusionner en un bang brutal. Cette architecture avait déjà été détaillée lors de la présentation du X-59.

« C’est la phase vers laquelle nous travaillons depuis le début », résume Larry Cliatt, responsable de la validation acoustique. Les données serviront ensuite à préparer des survols de communautés américaines afin d’étudier la perception du bruit par le public.

Vers le retour des vols supersoniques au-dessus des terres ?

Si les mesures confirment les prévisions initiales, la NASA transmettra alors ses résultats aux régulateurs américains et internationaux. L’objectif de ce futur essai dépasse donc largement le prototype X-59 puisqu’ il s’agit de fournir les bases techniques permettant, à terme, de revoir les restrictions qui limitent encore les vols commerciaux supersoniques au-dessus des continents.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

x-59-nasa Science

X-59 : l’avion supersonique silencieux de la NASA multiplie les manœuvres au-dessus du désert de Mojave (vidéo)

Lockheed_Martin_X59 Science

X-59 : la NASA dévoile les images du premier vol de son jet supersonique « silencieux »

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Un grand photomasque et une plaquette de silicium dans une installation de lithographie générique.

ASML prépare de plus grands masques High NA pour les futures puces géantes

8 Sep. 2026 • 12:55
0 Matériel

ASML prépare de nouveaux masques de lithographie capables d’exploiter ses machines High NA EUV pour fabriquer de très grandes puces....

RAM prix

RAM et NAND : la flambée des prix ralentit, mais la crise de la mémoire est loin d’être terminée

8 Sep. 2026 • 12:40
0 Business

Après plusieurs mois d’envolée spectaculaire, le marché de la mémoire commence à montrer ses premières...

Logi-MX-Keys

Logitech MX Keypad : neuf touches LCD pour piloter les outils d’IA et accélérer le développement

8 Sep. 2026 • 11:15
1 Matériel

Logitech élargit sa gamme MX avec le MX Keypad, un petit pavé programmable pensé pour les développeurs et les utilisateurs...

Manettes Xbox Series X et PlayStation 5 PS5

Emmanuel Macron annonce un festival international du jeu vidéo en France

7 Sep. 2026 • 22:43
2 Jeux vidéo

Emmanuel Macron veut créer en France un festival international consacré au jeu vidéo, avec une première édition...

french-days

🔥 [#FrenchDays] Les promos High-Tech du 7 septembre

7 Sep. 2026 • 21:46
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Interop 2027 : Apple demande aux développeurs d’améliorer la compatibilité entre les navigateurs

Interop 2027 : Apple demande aux développeurs d’améliorer la compatibilité entre les navigateurs

8 Sep. 2026 • 12:45

image de l'article Apple sécuriserait la mémoire NAND sur plusieurs années face à l’explosion des coûts

Apple sécuriserait la mémoire NAND sur plusieurs années face à l’explosion des coûts

8 Sep. 2026 • 11:15

image de l'article App : WhatsApp va permettre de discuter avec un maximum de cinq agents IA tiers

App : WhatsApp va permettre de discuter avec un maximum de cinq agents IA tiers

8 Sep. 2026 • 9:45

image de l'article Touch ID sur l’iPhone Ultra pliable se « confirme » avec iOS 27

Touch ID sur l’iPhone Ultra pliable se « confirme » avec iOS 27

7 Sep. 2026 • 22:50

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site