La NASA s’apprête à révéler son nouveau jet X-59, un avion supersonique révolutionnaire et « silencieux »

La NASA, en partenariat avec Lockheed Martin, a mis au point le X-59 Quiet SuperSonic Technology (Quesst), un avion supersonique innovant. Ce projet vise à créer un avion qui traverse le mur du son en évitant le bruit intense habituellement associé, connu sous le nom de « boom sonique ». Ce phénomène sonore se produit lorsqu’un objet dépasse la vitesse du son. L’avion sera officiellement présenté le 12 janvier.

illustration de l’atterrissage de l’avion supersonique X-59



Le X-59 : Une révolution dans la technologie Supersonique

Contrairement aux avions supersoniques traditionnels, le X-59 vise à minimiser ce phénomène de « boom sonique ». Cela pourrait réduire les nuisances sonores des vols supersoniques, rendant leur utilisation plus acceptable au-dessus des zones peuplées. Lockheed Martin, un leader dans les domaines aérospatial et aéronautique, a été choisi pour collaborer avec la NASA dans la conception et la construction de cet aéronef. Depuis 2019, l’avion est en construction dans les installations de Skunk Works de Lockheed Martin à Palmdale, en Californie. Sa présentation au public, prévue pour le 12 janvier, dévoilera l’avion après sa dernière couche de peinture.

X-59 dans un hangar à Palmdale, en Californie

Diminution du bang sonique pour des vols plus silencieux

Le X-59 se distingue par sa forme unique, avec un nez allongé de 11,5 mètres, rappelant un bec, qui aide à modifier les ondes de choc en vol. L’appareil mesure environ 30 mètres de long et a une envergure de 9 mètres. Les pilotes utiliseront un système de vision externe innovant (XVS) au lieu d’un pare-brise traditionnel. Ce système combine une caméra avant, un écran dans le cockpit et un logiciel de traitement d’image, offrant une vue augmentée. Le X-59 est prévu pour atteindre une vitesse de Mach 1,4 (environ 1 489 km/h) à une altitude de 16 764 mètres, grâce à un moteur conçu par General Electric Aviation. En vol, l’avion effectuera une campagne de recherche pour collecter des données sur la perception au sol des bangs soniques atténués. Ces informations aideront à formuler des demandes d’approbation pour les vols supersoniques commerciaux auprès d’organismes de réglementation tels que la Federal Aviation Administration (FAA).