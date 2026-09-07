Carrefour Mobile va faire son retour avec le réseau d’Orange

Carrefour va relancer Carrefour Mobile en France, 11 ans après la disparition de sa précédente offre de téléphonie. L’enseigne proposera de nouveaux forfaits en s’appuyant sur le réseau 4G d’Orange dans le cadre d’une licence de marque.

Le retour de Carrefour Mobile en France

Carrefour a déposé cet été la marque Carrefour Mobile, déjà utilisée entre 2006 et 2015. Pour son retour, l’enseigne ne prévoit pas de recréer l’infrastructure nécessaire à un MVNO (opérateur virtuel) classique : elle se chargera de commercialiser les offres tandis qu’Orange assurera le réseau et la gestion opérationnelle.

Ce modèle de licence de marque permet à Carrefour de revenir sur le marché avec une structure plus légère. Contrairement à un MVNO traditionnel, le distributeur n’a notamment pas besoin de mettre en place sa propre infrastructure de facturation et d’autres systèmes techniques liés à la gestion des abonnements.

« La marque Carrefour Mobile proposera des forfaits mobiles à prix compétitifs », a déclaré le groupe à L’Informé. « Orange a été sélectionné à l’issue d’un appel d’offres mené auprès de plusieurs opérateurs (…) Une enquête auprès des clients Carrefour a notamment confirmé la forte attractivité de l’opérateur et le niveau de confiance qui lui est associé », a-t-il ajouté. Les tarifs précis et la date de lancement restent à annoncer.

Le choix d’Orange présente aussi une particularité : Alexandre Bompard, PDG de Carrefour, siège au conseil d’administration de l’opérateur historique en tant qu’administrateur indépendant. Carrefour affirme toutefois que son dirigeant « n’est à aucun moment intervenu dans le processus de sélection de l’opérateur ». Carrefour confirme par ailleurs qu’Alexandre Bompard dirige son conseil d’administration, tandis qu’Orange et Carrefour restent deux sociétés distinctes.

Un marché d’opérateurs déjà très concurrentiel

Carrefour avait déjà utilisé le réseau d’Orange lors de sa première incursion dans la téléphonie mobile. Lancée en 2006 avec des cartes prépayées, puis étendue aux forfaits en 2007, l’offre avait finalement disparu en 2015, avec le transfert des clients vers l’opérateur historique. Le distributeur avait même déjà adopté une formule de licence de marque avec Orange en 2012, avant de mettre définitivement fin à Carrefour Mobile trois ans plus tard.

Le marché compte toujours plusieurs enseignes de grande distribution qui commercialisent leurs propres marques mobiles. Auchan Telecom s’appuie notamment sur le réseau de Bouygues Telecom, tandis que Réglo Mobile, la marque d’E.Leclerc, utilise celui de SFR.

Lidl prépare également son arrivée dans le secteur. La maison-mère du distributeur a pris une participation de 9,9 % dans 1Global, spécialiste des solutions de télécommunications, avec l’objectif de déployer une offre mobile dans une trentaine de pays, dont la France.

Le retour de Carrefour intervient alors que le paysage français des télécoms va connaître une profonde recomposition. Le rachat de SFR par Orange, Bouygues Telecom et Free doit encore passer par l’examen des autorités compétentes et pourrait faire évoluer les conditions de concurrence entre les opérateurs.