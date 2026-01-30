Orange confirme une panne partielle de son réseau mobile

Si vous avez des problèmes avec votre smartphone et le réseau d’Orange, sachez que c’est normal : l’opérateur a confirmé qu’une panne était en cours. Cela ne touche pas tous les clients.
Dans un message sur X, Orange indique :
En raison d’un dysfonctionnement technique, le réseau mobile peut être momentanément perturbé pour certains clients.
Nos équipes sont pleinement mobilisées et mettent tout en œuvre pour rétablir la situation le plus rapidement possible.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.
En raison d'un dysfonctionnement technique, le réseau mobile peut être momentanément perturbé pour certains clients.
Nos équipes sont pleinement mobilisées et mettent tout en œuvre pour rétablir la situation le plus rapidement possible.
Nous vous prions de bien vouloir nous…
— Orange France (@Orange_France) January 30, 2026
L’opérateur ne précise pas quand aura lieu le retour à la normale. Vous pouvez donc avoir des soucis avec la 5G, la 4G ou encore la 3G pour passer des appels, envoyer des messages et naviguer sur Internet.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Une petite lune d’Uranus pourrait bien bouleverser notre vision des mondes glacés. Des chercheurs estiment désormais que Miranda,...
« Les VPN, c’est le prochain sujet sur ma liste ». Telle est la déclaration d’Anne Le Hénanff, la ministre...
Profitant d’un assouplissement des conditions d’imporations américaines, la Chine accélère le pas. Selon plusieurs...
Une main robotique qui se décroche de son bras, se faufile dans un espace étroit, récupère des objets hors de portée,...
La plateforme Bato.to, longtemps considérée comme l’un des plus gros carrefours de lecture illégale de mangas, manhwas et...
30 Jan. 2026 • 16:02
30 Jan. 2026 • 15:05
30 Jan. 2026 • 13:06
30 Jan. 2026 • 11:45