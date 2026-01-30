TENDANCES
Smartphones

Orange confirme une panne partielle de son réseau mobile

1 min.
30 Jan. 2026 • 15:23
0

Si vous avez des problèmes avec votre smartphone et le réseau d’Orange, sachez que c’est normal : l’opérateur a confirmé qu’une panne était en cours. Cela ne touche pas tous les clients.

Orange Logo

Dans un message sur X, Orange indique :

En raison d’un dysfonctionnement technique, le réseau mobile peut être momentanément perturbé pour certains clients.

Nos équipes sont pleinement mobilisées et mettent tout en œuvre pour rétablir la situation le plus rapidement possible.

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

L’opérateur ne précise pas quand aura lieu le retour à la normale. Vous pouvez donc avoir des soucis avec la 5G, la 4G ou encore la 3G pour passer des appels, envoyer des messages et naviguer sur Internet.

