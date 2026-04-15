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Lidl prépare ses forfaits mobiles en France : un nouvel opérateur virtuel (MVNO) bientôt dans l’hexagone

3 min.
15 Avr. 2026 • 11:15
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Lidl pourrait bientôt ne plus se contenter de remplir les chariots : l’enseigne allemande prépare aussi son entrée dans les télécoms en France. Déjà active dans la téléphonie mobile en Allemagne, en Autriche et en Suisse sous la bannière Lidl Connect, la filiale du groupe Schwarz confirme désormais son ambition d’étendre cette activité à de nouveaux marchés. La France figure parmi les pays ciblés, aux côtés de l’Espagne, du Royaume-Uni et des États-Unis. Cette diversification repose sur un partenariat stratégique avec 1GLOBAL, spécialiste des services télécoms, dont Schwarz a décidé d’acquérir 9,9 % du capital.

Un MVNO digital pensé autour de l’eSIM et de Lidl Plus

Le projet ne passerait pas par la construction d’un réseau mobile propre. Lidl viserait plutôt un modèle d’opérateur mobile virtuel, en s’appuyant sur les accords techniques et réglementaires de 1GLOBAL avec des opérateurs déjà implantés. En France, 1GLOBAL collabore notamment avec Orange, ce qui en fait un partenaire crédible pour un éventuel lancement dans l’Hexagone.

Lidl Logo

Le service devrait être proposé via l’application Lidl Plus, déjà utilisée comme programme de fidélité, avec une activation instantanée, sans engagement et centrée sur l’eSIM. L’enseigne ne cacherait donc plus ses ambitions de démocratiser l’accès à des forfaits simples, immédiatement activables et surtout intégrés à son écosystème commercial.

Un marché français déjà saturé

Reste un défi majeur : la France est l’un des marchés mobiles les plus agressifs d’Europe en matière de prix. Entre les grands opérateurs, les marques low cost et les MVNO déjà bien installés, la guerre tarifaire laisse peu d’espace à un nouvel entrant, même si ce dernier dispose d’une marque aussi connue que Lidl. Des offres déjà pratiquées à l’étranger, comme 25 Go pour 10 euros ou 50 Go pour 15 euros en Allemagne, ne feraient pas vraiment figure de révolution en France.

Au-delà des seuls forfaits, cette offensive mobile s’inscrit dans une stratégie de diversification plus large du groupe Schwarz, qui investit aussi dans le cloud, la cybersécurité et les services numériques.

Un vrai pari, mais pas encore de date de lancement

Aucune date de lancement de ces nouveaux forfaits MVNO n’a encore été confirmée pour la France. Mais une chose est déjà claire : si Lidl parvient à transformer l’essai via sa puissance de marque et son app Lidle +, le marché français pourrait alors voir arriver un nouvel acteur bien plus structuré qu’un simple MVNO opportuniste (et il y en a un paquet).

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Un commentaire pour cet article :

  • Kyles94
    15 Avr. 2026 • 13:45
    Absolument tous les opérateurs français propose des forfaits moins chère pour plus de go donc si il sorte ça ça ne fonctionnera jamais.

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