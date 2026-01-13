TENDANCES
Free Mobile confirme ne pas augmenter ses prix et mise sur la 5G+
Actualité Mobiles et Tablettes

Free Mobile confirme ne pas augmenter ses prix et mise sur la 5G+

13 Jan. 2026 • 18:03
1

Free Mobile fête aujourd’hui ses 14 ans et l’opérateur en profite pour parler des prix, ainsi que de son « nouveau » forfait 5G+. Il réitère une annonce déjà faite dans le passé.

Free Logo

Les prix des forfaits Free Mobile ne bougent pas jusqu’en 2027

Pour ce qui est des prix, Free Mobile maintient sa promesse de ne rien augmenter jusqu’en 2027. Ainsi, le forfait à 2 € par mois va rester à ce tarif. Il comprend 2 heures d’appels, les SMS et MMS illimités, ainsi qu’un tout petit quota Internet de 50 Go qui peut être utilisé en 4G. À noter que le forfait est gratuit pour les clients Freebox.

On retrouve ensuite le forfait à 19,99 €/mois (ou 9,99 €/mois pour les clients Freebox Pop). Là encore, le prix ne bouge pas jusqu’en 2027. Il y a ici les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi que 350 Go pour Internet (compatible 5G+). On peut aussi profiter de son forfait dans 117 destinations avec appels, SMS, MMS et Internet (35 Go). On peut également citer le support de l’eSIM offerte sur Apple Watch et le VPN gratuit mVPN. Et pour les clients Freebox Pop, Internet est en illimité.

Free Mobile propose également un forfait intermédiaire, il s’agit de l’offre « Série Free ». Le prix est de 8,99 €/mois pendant un an puis l’abonné bascule sur l’abonnement à 19,99 €/mois. Cette offre change de temps en temps. En ce moment, par exemple, elle inclut les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi que 110 Go pour Internet.

Pour rappel, l’engagement de l’opérateur à ne pas augmenter ses prix jusqu’en 2027 avait eu lieu pour la première fois en janvier 2024. Il a réitéré un an plus tard. Et voilà, encore une fois, son annonce en ce mois de janvier 2026.

La 5G+ mise en avant sur le forfait à 19,99 €

Concernant le forfait à 19,99 €/mois, il y a un changement de nom. Il ne s’agit plus de « Forfait Free 5G » mais de « Forfait Free 5G+ ». Place donc à la 5G+ ici dans le nom.

Free Mobile a été le premier opérateur en France à activer la 5G+, cela remonte à septembre 2024. Il l’a activée par défaut pour ses abonnés en août 2025.

La 5G+/5G SA (Standalone Access) est un réseau qui utilise des infrastructures entièrement dédiées et indépendantes, ne reposant sur aucune infrastructure 4G — tandis que la 5G NSA (Non-Standalone Access), celle qui a été utilisée jusqu’à présent par les opérateurs, exploite les infrastructures 4G existantes pour monter en puissance. L’idée avec cette « vraie » 5G est d’avoir de meilleurs débits, une latence réduite et une fiabilité renforcée.



