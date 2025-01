Free Mobile réitère son engagement de ne pas augmenter ses prix jusqu’en 2027

Free Mobile a tenu à réitérer sa promesse, à savoir ne pas augmenter les prix de ses deux forfaits à 2€ et 19,99€, et ce jusqu’en 2027. La promesse initiale avait été faite en 2022 pour les 10 ans de l’opérateur et elle est toujours d’actualité. L’opérateur avait également évoqué le sujet l’an dernier.

Pas de hausses de prix chez Free Mobile jusqu’en 2027

Free Mobile assure être « le seul opérateur à avoir pris un tel engagement et ce malgré le contexte inflationniste et les lourds investissements réalisés pour déployer la 5G dans tous les territoires ». Orange, SFR et Bouygues Telecom n’ont effectivement pas fait une communication particulière sur ce point.

« Cet engagement est à la fois courageux et inédit et s’inscrit plus que jamais dans notre stratégie. Prix bloqués, simplicité et générosité : fidèles à nos valeurs, nous continuons d’innover pour rester une véritable arme anti-inflation et protéger le pouvoir d’achat des consommateurs ! », a déclaré Nicolas Thomas, directeur général de Free.

L’opérateur indique ensuite avoir ajouté plusieurs services à ses forfaits au fil des années sans pour autant toucher au prix. Rien qu’en 2024, le forfait 5G à 19,99€ est passé de 250 Go à 300 Go en mai puis 350 Go en octobre, sans hausse de prix. Il y a également eu l’ajout de 13 nouvelles destinations pour le roaming, portant le total à plus de 110 destinations. De plus, l’application TV OQEE by Free a fait son apparition avec le forfait 5G, tout comme l’application Free FOOT. On peut également citer le support de la 5G SA (Standalone Access) et du RCS sur iPhone.

À date, Free Mobile assure couvrir 95% de la population en 5G et se vante d’avoir « toujours le plus grand réseau 5G de France en nombre de sites ».