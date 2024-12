Free Mobile passe son forfait à 200 Go sans augmenter le prix

Free Mobile propose une révision de son forfait Série Free qui a l’avantage d’augmenter le quota Internet, mais de ne pas toucher au prix. C’est un moyen de rivaliser avec les autres opérateurs qui proposent différentes offres.

Le forfait mobile Série Free propose les appels, SMS et MMS en illimité. Il y a désormais un quota Internet de 200 Go, contre 140 Go auparavant. On retrouve aussi la possibilité d’utiliser l’application OQEE pour regarder les différentes chaînes de télévision.

Pour ce qui est de l’usage en Europe et dans les DOM, il y a là encore les appels, SMS et MMS en illimité. Pour Internet, Free propose 30 Go. Il y a là aussi une amélioration, puisque le précédent quota en roaming était de 25 Go.

Comme d’habitude chez Free Mobile, l’offre se veut sans engagement. Vous pouvez donc y souscrire et résilier quand bon vous semble, et ce sans payer des frais de résiliation.

Le forfait est disponible dès maintenant sur le site de Free Mobile au prix de 8,99€/mois. Comme dit auparavant, c’est le même tarif qui était proposé jusqu’à présent, mais le quota Internet a augmenté. Il est toutefois bon de noter que le prix de 8,99€/mois est seulement en place pendant un an. Après 12 mois, vous basculez sur l’offre à 19,99€/mois qui inclut 350 Go d’Internet en France/35 Go à l’étranger avec la possibilité de l’utiliser dans 35 destinations, dont les États-Unis et le Canada.