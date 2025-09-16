Free Mobile ajoute un VPN gratuit et illimité dans ses forfaits

Free Mobile annonce inclure un VPN gratuit et illimité pour l’ensemble de ses abonnés avec mVPN. Il assure être le premier opérateur au monde à proposer un tel service dans ses forfaits.

Avec mVPN, Free propose un VPN gratuit à ses abonnés mobiles

Selon les dires de Free, plus de 40 % des Français ont déjà utilisé un VPN, mais il précise que l’accès se veut souvent payant, contraignant et nécessite de passer par une application tierce. Avec son nouveau service mVPN, les abonnés Free Mobile profitent d’un VPN intégré, illimité et, surtout, sans surcoût.

Trois éléments sont mis en avant pour Free mVPN :

Une confidentialité garantie lors de la navigation.

Une protection renforcée contre les contenus frauduleux et malveillants – par exemple, si un abonné clique sur un lien dangereux reçu par email ou SMS, l’accès au site est automatiquement bloqué.

Des serveurs localisés en Europe : actuellement, la sortie du mVPN est acheminée via l’Italie ou les Pays-Bas. Le choix du pays de sortie sera bientôt disponible.

En plus d’être illimité, Free précise que son VPN est accessible depuis le téléphone de l’abonné, mais aussi depuis tous les appareils en partage de connexion.

Comment en profiter ?

Pour utiliser Free mVPN, il n’y a aucune application à installer, étant donné que c’est intégré au réseau de Free Mobile. Cela s’active depuis l’espace abonné de l’opérateur ou sur l’application Free, au niveau de la rubrique « Mes options ». L’activation est en place pendant 12 heures. Après cette période, l’abonné retrouve un usage standard.

Free fait savoir que son VPN est disponible gratuitement dès aujourd’hui pour tous les abonnés avec son forfait Série Free à 9,99 €/mois pendant un an et sur son forfait Free 5G à 19,99 €/mois. Les deux forfaits sont à retrouver sur cette page.

Il sera maintenant intéressant de voir si Orange, SFR et Bouygues Telecom vont répliquer à l’avenir avec leur propre service. Pour sa part, Xavier Niel, fondateur de Free, déclare :