Les forfaits prépayés de Free Mobile se dévoilent avec leurs prix

Free Mobile s’apprête à lancer des forfaits prépayés et les offres de l’opérateur sont d’ores et déjà en ligne. Cela permet de voir les différents prix et ce que l’on peut retrouver.

Des recharges pour les forfaits prépayés de Free Mobile

Officiellement, Free Mobile n’a encore rien communiqué pour ses forfaits prépayés. Mais comme l’a repéré Tiino-X83, l’opérateur a déjà son site en ligne à l’adresse prepaye.free.fr. Il y a également un site pour les professionnels (B2B) et cette page qui comprend la brochure tarifaire.

Avant tout chose, qu’est-ce qu’une offre prépayée ? Vous pouvez votre carte SIM et vous payez ensuite une recharge. Une fois le forfait complètement utilisé, vous pouvez prendre une nouvelle recharge. Mais si vous ne faites rien, alors votre ligne sera coupée. Ce système peut notamment être pratique pour un touriste qui a besoin d’une ligne le temps de son séjour. Cela peut également être utile pour d’autres usages.

Les recharges de Free Mobile sont de 5 € (valable 30 jours), 10 € (45 jours), 15 € (45 jours), 20 € (90 jours), 30 € (90 jours) et 50 € (90 jours). Ici, c’est simple : Free Mobile facture 0,05 € la minute pour les appels, 0,05 € chaque SMS, 0,05 € chaque MMS et 0,05 € chaque Mo pour Internet.

Un système de pass

Outre les recharges, Free Mobile propose un système de pass avec ses forfaits prépayés. Tous ont pour points communs d’avoir les appels, SMS et MMS en illimité en France métropolitaine, ainsi que le support de la 5G pour Internet et une validité de 30 jours. Voici ce que l’on retrouve dans le détail :

Pass Free S à 4,99 € : 5 Go d’Internet en France et en Europe

5 Go d’Internet en France et en Europe Pass Free M à 9,99 € : 100 minutes d’appel pour les mobiles vers les États-Unis, Canada, Alaska, Hawaï, Chine et DOM, et les fixes de 100 destinations ; 200 Go d’Internet en France, dont 10 Go en Europe et DOM

100 minutes d’appel pour les mobiles vers les États-Unis, Canada, Alaska, Hawaï, Chine et DOM, et les fixes de 100 destinations ; 200 Go d’Internet en France, dont 10 Go en Europe et DOM Pass Free L à 14,99 € : appels illimités pour les mobiles vers les États-Unis, Canada, Alaska, Hawaï, Chine et DOM, et les fixes de 100 destinations ; 300 Go d’Internet en France, dont 17 Go en Europe et DOM

appels illimités pour les mobiles vers les États-Unis, Canada, Alaska, Hawaï, Chine et DOM, et les fixes de 100 destinations ; 300 Go d’Internet en France, dont 17 Go en Europe et DOM Pass Free XL à 19,99 euros : appels illimités pour les mobiles vers les États-Unis, Canada, Alaska, Hawaï, Chine et DOM, et les fixes de 100 destinations, 350 Go d’Internet en France, dont 22 Go depuis plus de 110 destinations ;

appels illimités pour les mobiles vers les États-Unis, Canada, Alaska, Hawaï, Chine et DOM, et les fixes de 100 destinations, 350 Go d’Internet en France, dont 22 Go depuis plus de 110 destinations ; Pass France-Algérie à 14,99 euros : appels illimités vers les mobiles de l’opérateur Algérie Mobilis ; 110 Go d’Internet en France, dont 14 Go en Europe et DOM et 5 Go en Algérie.

Enfin, il y a des offres spécifiques pour certains pays. Par exemple, une offre Maroc S à 4,99 € propose d’avoir 110 minutes d’appels vers les mobiles de l’opérateur Orange Maroc. Il y a aussi des variantes plus chères avec davantage de communication (jusqu’à 600 minutes à 19,99 €). De plus, ces offres sont également valables pour d’autres pays, dont la Tunisie, le Cameroun, le Mali et Madagascar.

Lancement imminent

Free Mobile n’ayant pas encore communiqué officiellement sur ses forfaits prépayés, il est difficile de savoir quand ils seront réellement disponibles. Mais on peut se douter que ce sera une question de jours maintenant.