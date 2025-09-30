MX Master 4 : Logitech lance sa nouvelle souris avec retour haptique

Logitech renouvelle sa souris premium, avec la MX Master 4 qui embarque un moteur dédié générant des retours haptiques. Cette approche vise à fluidifier l’accès aux fonctions dans les applications créatives, mais elle devra convaincre un public peu habitué aux vibrations sur souris.

Un retour haptique pour la MX Master 4

Le segment des souris haut de gamme n’a pas connu de révolution majeure ces dernières années. Logitech tente de briser cette stagnation avec un système haptique localisé près du pouce. Contrairement aux smartphones ou aux consoles portables comme la Nintendo Switch 2 où les vibrations sont courantes, leur transposition sur souris nécessite un temps d’adaptation.

Le constructeur affirme que cette fonction permettra aux professionnels créatifs de travailler avec davantage d’efficacité. L’objectif consiste à proposer de nouvelles modalités d’interaction avec les logiciels, en complément des clics traditionnels.

Un écosystème logiciel encore restreint

Une légère pression sur le bouton haptique fait apparaître l’Actions Ring, un menu circulaire superposé à l’écran regroupant des raccourcis personnalisables. Dans Photoshop par exemple, il devient possible d’assigner des réglages individuels tels que luminosité ou contraste à cet anneau. Au-delà des flux créatifs, le moteur transmet également des pulsations pour signaler une batterie faible ou valider un jumelage Bluetooth réussi.

La puissance du retour motorisé se règle selon les préférences. Seule la zone proche du pouce ressent les vibrations, le reste de la MX Master 4 demeure immobile. Un paramètre ajuste également la force nécessaire pour invoquer l’Actions Ring, évitant ainsi les déclenchements involontaires. Plusieurs plateformes d’intelligence artificielle (ChatGPT d’OpenAI, Google Gemini, Microsoft Copilot et Perplexity) occupent des emplacements privilégiés dans ce menu par défaut.

L’exploitation du retour haptique sur la MX Master 4 exige que les développeurs intègrent un outil de Logitech dans leurs applications. Au lancement, seule une poignée d’éditeurs sont au rendez-vous. Adobe prévoit la compatibilité dans Photoshop, Lightroom et son logiciel de montage vidéo Premiere. Zoom a également ajouté la gestion haptique à son outil de visioconférence.

Cette couverture initiale limitée représente le principal défi pour Logitech. Si l’entreprise souhaite transformer cette capacité en avantage tangible plutôt qu’en simple gadget, elle devra convaincre un spectre bien plus large d’éditeurs. Sans adoption massive, nombre d’utilisateurs risquent d’ignorer complètement la fonctionnalité ou de la désactiver.

Des améliorations en parallèle

Même pour ceux qui ne tireront pas parti du volet haptique, la MX Master 4 apporte des évolutions plus classiques. La silhouette rappelle les modèles précédents, mais le revêtement au toucher doux disparaît au profit d’une surface facilitant l’entretien. La texture, bien que plus lisse, garantit toujours une prise ferme.

Les deux boutons principaux ont été repensés avec une couche translucide conférant un aspect plus raffiné. Ils génèrent désormais beaucoup moins de bruit lors des clics. La connectivité affiche une force doublée grâce à un placement d’antenne optimisé et une puce améliorée. La sensibilité maximale reste fixée à 8 000 DPI, valeur identique à celle du MX Master 3S datant de trois ans.

Polyvalence de connexion et autonomie renforcée

La souris accepte la connexion Bluetooth standard ainsi qu’un récepteur Unifying, équipé cette fois d’un port USB-C. Logitech annonce une autonomie pouvant atteindre 70 jours par charge. Une minute de recharge via câble USB-C suffit à assurer trois heures d’utilisation selon le fabricant.

Le jumelage multi-appareils demeure présent, autorisant le basculement rapide entre trois supports différents : ordinateur portable, tablette et console portable par exemple. Cette flexibilité s’avère particulièrement utile pour les professionnels jonglant entre plusieurs environnements de travail.

Prix et date de sortie

La Logitech MX Master 4 peut être commandée dès aujourd’hui au prix de 129,99 €. Les livraisons débuteront en octobre. Le constructeur commercialise des versions distinctes pour les PC Windows et les Mac d’Apple. Ce prix positionne le produit dans le segment premium sans atteindre les sommets du marché spécialisé.