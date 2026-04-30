TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Business Tech Anthropic (IA Claude) se rapproche des 1000 milliards de dollars de valorisation
Business Tech

Anthropic (IA Claude) se rapproche des 1000 milliards de dollars de valorisation

2 min.
30 Avr. 2026 • 11:15
1

Anthropic attire désormais les investisseurs avec une intensité rarement observée dans la tech. Si l’on en croit plusieurs sources, la société derrière l’assistant IA Claude étudierait une nouvelle levée de fonds comprise entre 40 et 50 milliards de dollars, (34 à 43 milliards d’euros) !

Une valorisation qui pourrait dépasser OpenAI

L’opération placerait Anthropic dans une fourchette de valorisation située entre 850 et 900 milliards de dollars, (entre 727 à 769 milliards d’euros). Un tel niveau de valorisation permettrait à l’entreprise de rivaliser, voire de dépasser OpenAI, la société de Sam Altman étant valorisée 852 milliards de dollars (728 milliards d’euros) après sa dernière levée de fonds.

Anthropic

La décision finale pourrait être prise lors d’un conseil d’administration prévu en mai. Anthropic n’a pas commenté ces informations, mais la pression des investisseurs semble forte, certains cherchant à entrer au capital avant une éventuelle introduction en Bourse (IPO)

Claude Code dope la croissance d’Anthropic

Une demande portée par les entreprises et les développeurs

Le moteur de cette envolée reste l’usage professionnel de Claude, notamment dans le développement logiciel avec Claude Code et les outils collaboratifs de la société. Anthropic a récemment précisé que « La demande des clients Claude s’est accélérée en 2026 », ajoutant que son revenu annualisé avait dépassé 30 milliards de dollars, (25,6 milliards d’euros), contre près de 9 milliards fin 2025.

Certains observateurs estiment même que le rythme actuel approcherait désormais 40 milliards de dollars de CA annuel (34,2 milliards d’euros). Si cette levée de fonds se concrétise, Anthropic confirmerait donc son statut de rival majeur d’OpenAI. A suivre…

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Claude IA Business

Claude IA : Anthrophic atteint une valorisation de 183 milliards de dollars

Claude Logo Business

IA : Anthropic (Claude) va investir 50 milliards de dollars dans des data centers

Claude Anthropic Logo Business

Google investit jusqu’à 40 milliards de dollars dans Anthropic (Claude)

Intelligence Artificielle Cerveau Puce Business

IA : Microsoft et Nvidia misent 15 milliards de dollars sur Anthropic

Un commentaire pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Carte identité numérique

Piratage d’ANTS : un mineur de 15 ans interpellé, soupçonné d’être le hacker

30 Avr. 2026 • 14:10
1 Internet

Le piratage de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) entre dans une phase plus lourde avec l’interpellation d’un...

Masayoshi Son, president and CEO of Softbank Corp.

SoftBank dévoile Roze AI, une start-up de robots pour construire les data centers de l’IA

30 Avr. 2026 • 12:40
0 Business

SoftBank veut accélérer dans l’infrastructure de l’intelligence artificielle. Le groupe japonais préparerait la...

Meta Logo

Résultats : le Reality Labs (XR/VR) de Meta engloutit encore des milliards pendant que l’IA fait exploser les dépenses

30 Avr. 2026 • 9:45
0 Business

Meta continue d’afficher des résultats financiers spectaculaires, mais son pari sur la réalité virtuelle et augmentée...

Moteur Recherche Google Logo

Google a eu un record de recherches au 1er trimestre

29 Avr. 2026 • 22:50
0 Internet

Les résultats financiers d’Alphabet, la maison-mère de Google, du premier trimestre de 2026 donnent à Google un argument...

GTA 6 Lucia Caminos et Jason Duval

GTA 6 à 100 € ? Le PDG de Take-Two (Rockstar) vient rassurer

29 Avr. 2026 • 22:35
0 Jeux vidéo

Le prix de Grand Theft Auto VI (GTA 6) ne semble pas se diriger vers un tarif standard de 100 dollars ou 100 euros, malgré des spéculations...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Lunettes connectées d’Apple : des doutes sur le contrôle avec les mains

Lunettes connectées d’Apple : des doutes sur le contrôle avec les mains

30 Apr. 2026 • 15:19

image de l'article Ventes iPhone : Apple affiche une croissance à deux chiffres sur le T1 et atteint les 20% de parts de marché

Ventes iPhone : Apple affiche une croissance à deux chiffres sur le T1 et atteint les 20% de parts de marché

30 Apr. 2026 • 12:45

image de l'article Apple Watch : Apple mise sur des témoignages de sauvetages pour sa nouvelle campagne en Chine

Apple Watch : Apple mise sur des témoignages de sauvetages pour sa nouvelle campagne en Chine

30 Apr. 2026 • 11:15

image de l'article L’app YouTube va proposer gratuitement le mode Picture-in-Picture dans le monde entier

L’app YouTube va proposer gratuitement le mode Picture-in-Picture dans le monde entier

30 Apr. 2026 • 9:45

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site