Anthropic (IA Claude) se rapproche des 1000 milliards de dollars de valorisation

Anthropic attire désormais les investisseurs avec une intensité rarement observée dans la tech. Si l’on en croit plusieurs sources, la société derrière l’assistant IA Claude étudierait une nouvelle levée de fonds comprise entre 40 et 50 milliards de dollars, (34 à 43 milliards d’euros) !
L’opération placerait Anthropic dans une fourchette de valorisation située entre 850 et 900 milliards de dollars, (entre 727 à 769 milliards d’euros). Un tel niveau de valorisation permettrait à l’entreprise de rivaliser, voire de dépasser OpenAI, la société de Sam Altman étant valorisée 852 milliards de dollars (728 milliards d’euros) après sa dernière levée de fonds.
La décision finale pourrait être prise lors d’un conseil d’administration prévu en mai. Anthropic n’a pas commenté ces informations, mais la pression des investisseurs semble forte, certains cherchant à entrer au capital avant une éventuelle introduction en Bourse (IPO)
Le moteur de cette envolée reste l’usage professionnel de Claude, notamment dans le développement logiciel avec Claude Code et les outils collaboratifs de la société. Anthropic a récemment précisé que « La demande des clients Claude s’est accélérée en 2026 », ajoutant que son revenu annualisé avait dépassé 30 milliards de dollars, (25,6 milliards d’euros), contre près de 9 milliards fin 2025.
Certains observateurs estiment même que le rythme actuel approcherait désormais 40 milliards de dollars de CA annuel (34,2 milliards d’euros). Si cette levée de fonds se concrétise, Anthropic confirmerait donc son statut de rival majeur d’OpenAI. A suivre…
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30 Apr. 2026 • 15:19
30 Apr. 2026 • 12:45
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