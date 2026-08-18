OpenAI lance ChatGPT pour les adolescents avec des protections

OpenAI lance ChatGPT pour les adolescents, un mode dédié aux utilisateurs de 13 à 17 ans. Il applique par défaut des protections sur les contenus interdits ou sensibles, alors que le secteur de l’intelligence artificielle est sous pression judiciaire et législative.

Un mode pour les ados sur ChatGPT

ChatGPT for Teens, tel est son nom original, rassemble des garde-fous conçus pour les adolescents et des outils déjà liés à l’encadrement de leurs usages. OpenAI présente le dispositif comme « une expérience conçue pour aider les adolescents à apprendre, à développer leur esprit critique, à approfondir leur compréhension et à utiliser l’IA avec confiance ».

Les parents peuvent programmer des heures de tranquillité et recevoir des notifications, tandis que les rappels de devoirs responsables orientent les jeunes vers le mode d’étude. Ces mécanismes cherchent à encadrer à la fois le temps passé dans ChatGPT et la manière dont l’outil intervient dans le travail scolaire.

Les protections intégrées bloquent ou filtrent certains contenus sensibles, alors que le mode d’étude proposé par les rappels de devoirs doit favoriser un usage tourné vers l’apprentissage. OpenAI relie cet ensemble à ses travaux continus sur la sécurité, en expliquant que les protections destinées aux adolescents s’appuient sur une recherche en cours.

Le lancement réunit plusieurs chantiers annoncés à des moments distincts. Il y a un an, OpenAI annonçait les contrôles parentaux, désormais associés aux heures de tranquillité et aux notifications de ChatGPT pour les adolescents. Aussi, au début de 2026, l’entreprise annonçait un système de prédiction de l’âge pour identifier les utilisateurs susceptibles de relever des protections destinées aux mineurs. Et le mois dernier, l’entreprise a lancé les rappels de pause qui complètent désormais l’encadrement du temps d’usage proposé aux adolescents

OpenAI fait de ce mode dédié aux ados une étape vers son chatbot IA qui tient compte du développement des 13-17 ans, tout en renforçant les relations dans le monde réel et les usages durables. L’entreprise affirme que l’accès des adolescents à l’intelligence artificielle doit s’accompagner de protections adaptées à leur âge.