TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Smartphones Honor Robot Phone : le smartphone à caméra robotisée de 200 MP est désormais commercialisé
Smartphones

Honor Robot Phone : le smartphone à caméra robotisée de 200 MP est désormais commercialisé

2 min.
18 Août. 2026 • 13:15
0

Après plusieurs mois de démonstrations, le Honor Robot Phone devient enfin un produit commercial. Le smartphone se distingue par une caméra principale de 200 mégapixels installée sur un bras motorisé capable de sortir du châssis, de pivoter et de suivre automatiquement une personne ou un objet. Une conception qui transforme littéralement le téléphone en petit cadreur autonome.

Un gimbal motorisé directement intégré au smartphone

Déjà montré lors du MWC 2026, le système combine un stabilisateur mécanique sur trois axes et un mécanisme de bascule, soit quatre degrés de liberté. Honor annonce une rotation atteignant 360° par seconde et plus de 100 composants miniaturisés. Le suivi IA permet de conserver automatiquement le sujet dans le cadre pendant un vlog, une visioconférence ou un direct.

Honor s’est associé à ARRI pour la partie vidéo avec notamment l’enregistrement 10 bits ARRI LogC3. Le responsable d’ARRI David Bermbach résume cette philosophie : « L’avenir ne consiste pas simplement à avoir plus de pixels. Il s’agit de contrôle. » Le dispositif rappelle ainsi les fonctions des gimbals dédiés aux smartphones, mais ici sans accessoire supplémentaire.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 et batterie de 7 060 mAh

La fiche technique est également haut de gamme : Snapdragon 8 Elite Gen 5, écran OLED LTPO de 6,31 pouces à 120 Hz, batterie silicium-carbone de 7 060 mAh, charge filaire 120 W et sans fil 50 W. La partie photo ajoute un téléobjectif périscopique de 200 MP et un ultra grand-angle de 50 MP. Le poids est de 248 grammes et l’appareil bénéficie aussi de la certification IP54.

Le Robot Phone est commercialisé en Chine à 9 999 yuans pour 12/512 Go et 12 999 yuans pour 16 Go/1 To, soit environ 1 280 € et 1 666 € au taux actuel. Aucun lancement n’est encore annoncé pour l’Europe. Honor signe en tout cas l’un des smartphones les plus singuliers de 2026, à mi-chemin entre le mobile, la cam-action… et le robot personnel.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Honor caméra robot Mobiles / Tablettes

Robot Phone : le smartphone à caméra robotisée de Honor arrivera lors du T3 avec la technologie ARRI

honor robots Mobiles / Tablettes

MWC 2026 : Honor va dévoiler le Magic V6, le Robot-Phone… et un robot humanoïde

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Meta Logo

Justice : Meta risque 1 400 milliards de dollars de sanctions, mais a de fortes chances de ne jamais la payer…

18 Août. 2026 • 11:50
0 Business

Le procès qui vient de s’ouvrir à Oakland affiche un chiffre vertigineux : Meta risque en effet jusqu’à 1 400 milliards...

Anthropic

Anthropic explose les compteurs : les revenus annualisés de Claude dépassent 65 milliards de dollars

18 Août. 2026 • 10:25
0 Business

Anthropic poursuit une croissance spectaculaire. Le créateur de Claude aurait dépassé fin juillet les 65 milliards de dollars de...

Ecoles Adolescents Enfants Portables Smartphones

L’Éducation nationale piratée : 1,22 million d’élèves concernés avec leurs données

18 Août. 2026 • 9:00
2 Internet

Le groupe de hackers ZeroBytes frappe encore en annonçant avoir piraté l’Éducation nationale. Cela a permis...

SFR Logo

Rachat de SFR : l’État ne veut pas se mêler des emplois menacés

17 Août. 2026 • 22:50
1 Business

Le rachat de SFR par Orange, Bouygues Telecom et Free pour 20,35 milliards d’euros ne couvrirait pas 3 000 salariés sur les 8 000...

Declaration Impots

Piratage des impôts : le Premier ministre demande un audit à l’ANSSI

17 Août. 2026 • 22:11
1 Internet

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a demandé à l’Agence nationale de la sécurité des systèmes...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple contre-attaque sèchement contre le DoJ dans la procédure antitrust sur l’iPhone

Apple contre-attaque sèchement contre le DoJ dans la procédure antitrust sur l’iPhone

18 Aug. 2026 • 12:46

image de l'article Castlevania: Grimoire of Souls va (encore) disparaître d’Apple Arcade le 3 septembre

Castlevania: Grimoire of Souls va (encore) disparaître d’Apple Arcade le 3 septembre

18 Aug. 2026 • 11:20

image de l'article Apple vs Epic Games : l’éditeur de Fortnite refuse toute médiation

Apple vs Epic Games : l’éditeur de Fortnite refuse toute médiation

18 Aug. 2026 • 9:55

image de l'article Les futurs iPhone et autres produits Apple se dévoilent dans macOS 26.7

Les futurs iPhone et autres produits Apple se dévoilent dans macOS 26.7

18 Aug. 2026 • 8:36

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site