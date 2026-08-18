Honor Robot Phone : le smartphone à caméra robotisée de 200 MP est désormais commercialisé

Après plusieurs mois de démonstrations, le Honor Robot Phone devient enfin un produit commercial. Le smartphone se distingue par une caméra principale de 200 mégapixels installée sur un bras motorisé capable de sortir du châssis, de pivoter et de suivre automatiquement une personne ou un objet. Une conception qui transforme littéralement le téléphone en petit cadreur autonome.

Un gimbal motorisé directement intégré au smartphone

Déjà montré lors du MWC 2026, le système combine un stabilisateur mécanique sur trois axes et un mécanisme de bascule, soit quatre degrés de liberté. Honor annonce une rotation atteignant 360° par seconde et plus de 100 composants miniaturisés. Le suivi IA permet de conserver automatiquement le sujet dans le cadre pendant un vlog, une visioconférence ou un direct.

Honor s’est associé à ARRI pour la partie vidéo avec notamment l’enregistrement 10 bits ARRI LogC3. Le responsable d’ARRI David Bermbach résume cette philosophie : « L’avenir ne consiste pas simplement à avoir plus de pixels. Il s’agit de contrôle. » Le dispositif rappelle ainsi les fonctions des gimbals dédiés aux smartphones, mais ici sans accessoire supplémentaire.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 et batterie de 7 060 mAh

La fiche technique est également haut de gamme : Snapdragon 8 Elite Gen 5, écran OLED LTPO de 6,31 pouces à 120 Hz, batterie silicium-carbone de 7 060 mAh, charge filaire 120 W et sans fil 50 W. La partie photo ajoute un téléobjectif périscopique de 200 MP et un ultra grand-angle de 50 MP. Le poids est de 248 grammes et l’appareil bénéficie aussi de la certification IP54.

Le Robot Phone est commercialisé en Chine à 9 999 yuans pour 12/512 Go et 12 999 yuans pour 16 Go/1 To, soit environ 1 280 € et 1 666 € au taux actuel. Aucun lancement n’est encore annoncé pour l’Europe. Honor signe en tout cas l’un des smartphones les plus singuliers de 2026, à mi-chemin entre le mobile, la cam-action… et le robot personnel.