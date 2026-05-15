Robot Phone : le smartphone à caméra robotisée de Honor arrivera lors du T3 avec la technologie ARRI

On a failli avoir des doutes. Le Honor Robot Phone n’est plus seulement un concept spectaculaire : la marque chinoise confirme que son smartphone à caméra motorisée sera lancé au troisième trimestre 2026, donc avant la fin septembre. Présenté à Cannes lors de la China Night du Festival, l’appareil se présente comme un véritable outil de tournage autonome.

Une caméra 200 MP montée sur gimbal robotisé

Le Robot Phone se distingue avant tout par son module photo intégré à l’arrière, monté sur un bras motorisé avec stabilisation mécanique. Honor promet des mouvements fluides, un suivi automatique du sujet et des plans stabilisés complexes, proches de ce que l’on obtient avec un gimbal dédié.

Le capteur principal de 200 mégapixels serait donc associé à un système capable de pivoter, suivre une personne, cadrer une scène ou réaliser des mouvements cinématiques sans intervention manuelle constante. L’idée est de séduire les créateurs de contenus, vloggers et autres utilisateurs qui filment avec leur smartphone.

ARRI apporte sa science de l’image

Un pont entre smartphone et cinéma

Honor mise aussi sur son partenariat avec ARRI, référence mondiale des caméras professionnelles utilisées au cinéma. La société allemande indique que des éléments clés de son ARRI Image Science seront intégrés directement à l’expérience photo et vidéo du Robot Phone.

Reste à vérifier l’impact réel sur le rendu : colorimétrie, dynamique, tons de peau, contraste et cohérence des images seront les points les plus attendus. Les démonstrations de Cannes marquent toutefois une étape importante, car certains créateurs ont pu prendre cette fois l’appareil en main, contrairement aux présentations plus contrôlées du CES et du MWC.

Le Robot Phone reste évidemment un pari audacieux pour Honor. Son module mécanique sera t-il assez robuste pour supporter un usage quotidien ? Mais si la technologie tient ses promesses, Honor pourrait bien signer là l’un des smartphones les plus originaux de 2026.