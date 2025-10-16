TENDANCES
KultureGeek Actualité Mobiles et Tablettes Honor a conçu un smartphone avec une caméra « robotisée »
Actualité Mobiles et Tablettes

Honor a conçu un smartphone avec une caméra « robotisée »

16 Oct. 2025 • 11:05
2

Le constructeur chinois Honor s’apprête à bousculer les codes du smartphone avec un concept pour le moins audacieux : un appareil photo monté sur un bras mécanique escamotable ! Cette innovation, surnommée par certains le « robot phone », illustre la volonté du fabricant d’allier le design le plus expérimental et l’intelligence artificielle (L’IA pilote en partie les mouvements de ce bras). Honor prévoit d’investir près de 10 milliards de dollars dans l’IA au cours des cinq prochaines années, et ce futur modèle devrait être l’une des vitrines technologiques de cet investissement.

Honor caméra robot

Une technologie inédite pour la partie photo

Selon les premières informations, la caméra déployable pourrait offrir de nouvelles perspectives pour la photo et la vidéo, en permettant par exemple des angles inédits. Toutefois, ce mécanisme complexe pourrait aussi poser des défis en matière de durabilité et de coûts de production. Plus un élément contient des pièces mécaniques, et plus le risque de « casse » est élevé.

Honor n’en est pas à son premier coup d’essai : la marque a déjà surpris le marché avec un smartphone pliable ultrafin et un ordinateur portable doté d’une webcam détachable. Ce nouveau prototype devrait être présenté plus en détail lors du prochain Mobile World Congress, où Honor entend prouver qu’innovation et intelligence artificielle peuvent véritablement redéfinir l’expérience mobile de demain. Reste à voir  tout de même si ce modèle trouvera réellement sa voie vers les étals ou s’il s’agit seulement d’un prototype destiné à épater la galerie lors des salons technologiques…

