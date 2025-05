Honor confirme la date de présentation de l’Honor 400 et dévoile le nouveau design de la gamme

Honor a officiellement confirmé le lancement de sa nouvelle gamme de smartphones milieu de gamme, la série Honor 400, une gamme qui sera présentée en détails le 22 mai à Londres. Un teaser révèle un changement de design notable par rapport à la série Honor 200 (2024), en particulier au niveau du module photo. Abandonnant la forme ovale pour le bloc photo, le nouveau design s’inspire de celui du Magic 6 Pro, avec une disposition des capteurs nettement plus visible. Le Honor 400 Pro devrait notamment intégrer un impressionnant « appareil photo IA de 200 MP », tandis que le modèle standard devrait proposer moins de capteurs et un châssis plus plat.

Selon certaines fuites, le Honor 400 Pro pourrait être équipé d’une puce Snapdragon 8 Gen 3 et d’un écran de 6,7 pouces, tandis que le modèle de base embarquerait un Snapdragon 7 Gen 3 avec un format plus compact. Ces spécifications n’ont toutefois pas encore été confirmées officiellement par Honor. Aucun des deux modèles ne semble intégrer le bouton physique de contrôle de l’appareil photo apparu sur le Honor 400 Lite. On notera qu’avec cette nouvelle série, Honor semble clairement vouloir introduire des éléments/composants haut de gamme dans le segment du milieu de gamme. Un pari gagnant ?